Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа arrow
Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

24 июля 2024 г. 21:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Text

21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Text

21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Россияне будут делать все возможное и невозможное, чтобы сделать зиму невыносимой для украинцев. Поэтому к этому должны готовиться все.

Об этом в эфире Вечір.Live заявил глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк.

Каков план России

Он отметил, что враг отслеживает и видит, насколько сложно украинцы переживают ограничения электроэнергии, происходящие даже в июле. Зима же будет тяжелее. По его словам, Россия будет делать все, чтобы принудить украинцев к миру на своих условиях.

"Летом солнечный день дольше и можно все же пережить эти отключения. Зима будет действительно сложной и россияне будут делать все возможное, чтобы принудить украинцев к миру на их условиях", - сказал народный депутат.

Сергей Нагорняк добавил, что, в первую очередь, украинцы должны быть морально устойчивыми. В то же время подчеркнул, что сейчас наши люди начали забывать, что именно обстрелы РФ вызвали отключения. Поэтому он призвал украинцев не искать виновных в отсутствии электроэнергии внутри страны.

"Сегодня 8 из 10 украинцев ищут виновных внутри страны: почему не работает в том или ином месте, почему увеличены отключения, почему меньше отключений и т.д. Но люди очень часто забывают, что причиной сегодняшних ограничений в Украине как раз является Российская Федерация, которая на постоянной основе обстреливает нашу энергетику. И сегодня, и вчера, и в последние месяцы. Поэтому должны готовиться все", — резюмировал Нагорняк.

Напомним, что, по мнению народной депутатки Анны Скороход (группа "За будущее"), зимой длительных отключений света по 8 часов, как сейчас, не будет. Она надеется на отключения продолжительностью от трех до четырех часов при условии, что враг не будет наносить сильные обстрелы.

Ранее мы писали, как изменились удары РФ по энергетике за два года войны и почему энергетические мощности удавалось восстанавливать оперативно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

22:45 На АЗС сильно выросли цены на автогаз — какой будет стоимость топлива завтра

22:40 В Харьковской области произошла стрельба в военном подразделении — есть погибшие и раненые

22:35 Водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной жары

22:35 В Киеве женщина выбросила из окна кошку — появились новые подробности инцидента

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:17 Часы со светом на Одесчине завтра — энергетики дали графики отключений

22:12 Вступление в вузы во время военного положения в Украине — можно ли это сделать без военного билета

22:07 Олимпийская сборная Украины уступила в первом матче на Играх

21:50 Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно

21:45 В Украину с временно оккупированных территорий вернули семеро детей

22:45 На АЗС сильно выросли цены на автогаз — какой будет стоимость топлива завтра

22:40 В Харьковской области произошла стрельба в военном подразделении — есть погибшие и раненые

22:35 Водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной жары

22:35 В Киеве женщина выбросила из окна кошку — появились новые подробности инцидента

22:17 Часы со светом на Одесчине завтра — энергетики дали графики отключений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:12 Вступление в вузы во время военного положения в Украине — можно ли это сделать без военного билета

22:07 Олимпийская сборная Украины уступила в первом матче на Играх

21:50 Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно

21:45 В Украину с временно оккупированных территорий вернули семеро детей

21:35 Стало известно, будет ли у ФЛП возможность бронировать себя и своих работников

18:38 Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

16:01 Пока ВСУ воюют, депутаты бездельничают — скандальные каникулы в Раде и кто позволил себе моря

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в июле

23 июля 2024

19:43 Разрушенный собор в Одессе — год после атаки

12:19 Оккупанты выпустили 19 ракет по Одессе — годовщина со дня попадания в центр города

06:40 В Украине дорожает алюминий — сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в июле

06:14 Цены не упадут — на сколько в Украине подорожали повербанки из-за отключения света

06:13 Где покупать дешевле — на сколько подорожали генераторы в Украине и какая их стоимость за границей

22 июля 2024
Новость с видео

06:43 Солнечные батареи для дома и квартиры — насколько это выгодно и поможет ли при отключениях света

06:26 Куда исчезли польские фермеры, или Неудачная инвестиция ультраправых

Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Text

21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ