Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Россияне будут делать все возможное и невозможное, чтобы сделать зиму невыносимой для украинцев. Поэтому к этому должны готовиться все.

Об этом в эфире Вечір.Live заявил глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк.

Каков план России

Он отметил, что враг отслеживает и видит, насколько сложно украинцы переживают ограничения электроэнергии, происходящие даже в июле. Зима же будет тяжелее. По его словам, Россия будет делать все, чтобы принудить украинцев к миру на своих условиях.

"Летом солнечный день дольше и можно все же пережить эти отключения. Зима будет действительно сложной и россияне будут делать все возможное, чтобы принудить украинцев к миру на их условиях", - сказал народный депутат.

Сергей Нагорняк добавил, что, в первую очередь, украинцы должны быть морально устойчивыми. В то же время подчеркнул, что сейчас наши люди начали забывать, что именно обстрелы РФ вызвали отключения. Поэтому он призвал украинцев не искать виновных в отсутствии электроэнергии внутри страны.

"Сегодня 8 из 10 украинцев ищут виновных внутри страны: почему не работает в том или ином месте, почему увеличены отключения, почему меньше отключений и т.д. Но люди очень часто забывают, что причиной сегодняшних ограничений в Украине как раз является Российская Федерация, которая на постоянной основе обстреливает нашу энергетику. И сегодня, и вчера, и в последние месяцы. Поэтому должны готовиться все", — резюмировал Нагорняк.

Напомним, что, по мнению народной депутатки Анны Скороход (группа "За будущее"), зимой длительных отключений света по 8 часов, как сейчас, не будет. Она надеется на отключения продолжительностью от трех до четырех часов при условии, что враг не будет наносить сильные обстрелы.

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