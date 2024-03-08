Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Станом на сьогоднішній день у лавах Збройних Сил перебуває понад 45 тисяч жінок. Однак, за словами парамедикині Катерини Приймак, вони зіштовхуються з низкою проблем, серед яких значне місце посідає сексизм.

Про це військова розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми жінок в армії

За словами Приймак, ускладнює перебування на службі відсутність професійних принципів та інколи утиск прав. До того ж, ця проблема часто спільна для чоловіків та жінок.

"Само по собі атмосфера: ти жінка — зроби нам чайок, твоя справа готувати обід. Це проблема. Жінки, в яких повірили, яким дали можливість служити, тим 5 тисячам, жоден побратим не відмовить від співпраці. Сексизм в кабінетах тих, хто звик ставитися до інших як до другого сорту", — сказала Приймак.

Нагадаємо, раніше військова ЗСУ в рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" розповіла, як проходить материнство в армії та народження дітей на службі. Крім того, військовослужбовиці поділилися власними думками щодо того, що мають робити цивільні жінки для перемоги та досягнення миру.