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Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

08 березня 2024 р. 15:19

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12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

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11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

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Станом на сьогоднішній день у лавах Збройних Сил перебуває понад 45 тисяч жінок. Однак, за словами парамедикині Катерини Приймак, вони зіштовхуються з низкою проблем, серед яких значне місце посідає сексизм. 

Про це військова розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми жінок в армії

За словами Приймак, ускладнює перебування на службі відсутність професійних принципів та інколи утиск прав. До того ж, ця проблема часто спільна для чоловіків та жінок. 

"Само по собі атмосфера: ти жінка — зроби нам чайок, твоя справа готувати обід. Це проблема. Жінки, в яких повірили, яким дали можливість служити, тим 5 тисячам, жоден побратим не відмовить від співпраці. Сексизм в кабінетах тих, хто звик ставитися до інших як до другого сорту", — сказала Приймак.

Нагадаємо, раніше військова ЗСУ в рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" розповіла, як проходить материнство в армії та народження дітей на службі. Крім того, військовослужбовиці поділилися власними думками щодо того, що мають робити цивільні жінки для перемоги та досягнення миру. 

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15:01 10 тисяч євро за виїзд з України — на кордоні з Румунією схопили три десятки ухилянтів

14:57 Пенсія з інвалідності 2024 — як нараховуються виплати в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:52 Росія використовує іранські Mohajer-6 для захисту в Криму, — британська розвідка

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13:34 Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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