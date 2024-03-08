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Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

8 марта 2024 г. 15:19

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14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Text

13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Text

11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

Text

11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

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10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

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По состоянию на сегодняшний день в рядах Вооруженных Сил находятся более 45 тысяч женщин. Однако, по словам парамедикины Екатерины Приймак, они сталкиваются с рядом проблем, среди которых значительное место занимает сексизм.

Об этом военная рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы женщин в армии

По словам Приймак, осложняет пребывание на службе отсутствие профессиональных принципов и иногда ущемление прав. К тому же эта проблема часто общая для мужчин и женщин.

"Сама по себе атмосфера: ты женщина — сделай нам чаек, твое дело готовить обед. Это проблема. Женщины, в которых поверили, которым дали возможность служить, тем 5 тысячам, ни один собрат не откажет от сотрудничества. Сексизм в кабинетах тех, кто привык относиться к другим как ко второму сорту", — сказала Приймак.

Напомним, ранее военная ВСУ в рамках Форума "Роль женщин во имя достижения мира" рассказала, как проходит материнство в армии и рождение детей на службе. Кроме того, военнослужащие поделились собственными мыслями о том, что должны делать гражданские женщины для победы и достижения мира.

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15:20 Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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