Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

По состоянию на сегодняшний день в рядах Вооруженных Сил находятся более 45 тысяч женщин. Однако, по словам парамедикины Екатерины Приймак, они сталкиваются с рядом проблем, среди которых значительное место занимает сексизм.

Об этом военная рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы женщин в армии

По словам Приймак, осложняет пребывание на службе отсутствие профессиональных принципов и иногда ущемление прав. К тому же эта проблема часто общая для мужчин и женщин.

"Сама по себе атмосфера: ты женщина — сделай нам чаек, твое дело готовить обед. Это проблема. Женщины, в которых поверили, которым дали возможность служить, тем 5 тысячам, ни один собрат не откажет от сотрудничества. Сексизм в кабинетах тех, кто привык относиться к другим как ко второму сорту", — сказала Приймак.

Напомним, ранее военная ВСУ в рамках Форума "Роль женщин во имя достижения мира" рассказала, как проходит материнство в армии и рождение детей на службе. Кроме того, военнослужащие поделились собственными мыслями о том, что должны делать гражданские женщины для победы и достижения мира.