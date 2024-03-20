Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

Країна-агресорка Росія не переможе українців у повномасштабній війні. Окупанти вдаються до критичного мислення на фронті, однак наразі такий підхід не діє.

Про це розповів військовий аналітик Петро Черник в ефірі Вечір.LIVE.

Хто переможе у російсько-українській війні

"Бліцкриг" не вдався, хоча вони все коректно розрахували, як більшовики свого часу. Вони рахували все за критичним реалізмом — вдасться нам бліцкриг, візьмемо всю Україну через три-п'ять років, нікуди ця зона світу від нас не дінеться. І так би воно напевно було. Пригадаймо каскад визнання радянського союзу 1924 року, а американці визнали офіційно СРСР на початку 30-х, а повноцінно торгувати почали вже у кінці 20-х. Всю індустрію побудували американці за гроші, котрими Сталін засипав хлібом із нашого Голодомору. От що маємо в стратегічному сенсі усвідомлювати", — сказав Черник.

Він додав, що росіяни патологічно не придатні до творчої роботи.

Нагадаємо, Черник розповів, чи є перспектива руху російських добровольчих угруповань на Москву у майбутньому. На його думку, наразі кількості бійців в легіонах недостатньо.

Крім того, Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.