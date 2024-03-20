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Військовий аналітик Черник спрогнозував, що чекає на українців після завершення війни

Військовий аналітик Черник спрогнозував, що чекає на українців після завершення війни

20 березня 2024 р. 00:40

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В Україні вже третій рік триває повномасштабне вторгнення Росії. Тим не менш, міжнародні експерти досі не можуть спрогнозувати, коли воно завершиться.

Що чекає на нас після закінчення війни розповів військовий аналітик Петро Черник в ефірі Вечір.LIVE.

Завершення війни в Україні

"Є прогнози, вони, на жаль, далеко не оптимістичні. Я почну зі слів Платона: війна закінчується тільки для мертвих. Після закінчення цієї фази війни — обов'язково почнеться наступна. Це неминучість, це буде в обов'язковому порядку", — сказав експерт.

Він зауважив, найгірше, що зробили росіяни — перекреслили систему Ялтинських міжнародних відносин. Ця система повстала виключно завдяки велетенській світовій війні.

Військовий аналітик погодився з тезою, що Путін об'єднав українців: не так у воєнному сенсі, а в тому, що він дав чітко зрозуміти, що українці мають свою ідентичність.

"Якщо уважно аналізувати його два останніх інтерв'ю, він дуже чітко розакцентував, що Київ це "душа всієї Русі". Так от московська ідентичність проросла з української, вони правду кажуть, що вони не можуть без нас і не зможуть, бо в цілому сходження московського царства відбулося тоді, коли сталася Переяславська рада", — наголосив Черник.

Він додав, що дійсно Путін по-справжньому зробив — це розбудив нашу ідентичність, яка століттями росіянами і нищилася.

Також Черник розповів, чи є перспектива руху російських добровольчих угруповань на Москву у майбутньому. На його думку, наразі кількості бійців в легіонах недостатньо.

Крім того, Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.

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