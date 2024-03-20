Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

В Украине уже третий год идет полномасштабное вторжение России. Тем не менее международные эксперты до сих пор не могут спрогнозировать, когда оно завершится.

Что ждет нас после окончания войны, рассказал военный аналитик Петр Черник в эфире Вечір.LIVE.

Завершение войны в Украине

"Есть прогнозы, они, к сожалению, далеко не оптимистичны. Я начну со слов Платона: война заканчивается только для мертвых. После окончания этой фазы войны — обязательно начнется следующая. Это неизбежность, это будет в обязательном порядке", — сказал эксперт.

Он заметил, самое плохое, что сделали россияне — перечеркнули систему Ялтинских международных отношений. Эта система возникла исключительно благодаря гигантской мировой войне.

Военный аналитик согласился с тезисом, что Путин объединил украинцев: не столько в военном смысле, а в том, что он дал четко понять, что у украинцев есть своя идентичность.

"Если внимательно анализировать его два последних интервью, он очень четко расакцентировал, что Киев это "душа всей Руси". Так вот московская идентичность проросла из украинской, они правду говорят, что они не могут без нас и не смогут, потому что в целом восхождение московского царства произошло тогда, когда произошла Переяславская рада", — подчеркнул Черник.

Он добавил, что действительно Путин по-настоящему сделал — это разбудил нашу идентичность, которая веками россиянами и уничтожалась.

Также Черник рассказал, есть ли перспектива движения российских добровольческих группировок на Москву в будущем. По его мнению, пока количество бойцов в легионах недостаточно.

Кроме того, Путин призвал спецслужбы России не забывать о "предателях", вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.