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Військовий аналітик пояснив, чи можливий великий марш російських добровольців на Москву

Військовий аналітик пояснив, чи можливий великий марш російських добровольців на Москву

19 березня 2024 р. 21:50

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Російські добровольчі угруповання близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Вони знищують військову техніку армії РФ, склади з боєприпасами та особовий склад.

Чи є перспектива руху добровольців на Москву розповів військовий аналітик Петро Черник в ефірі Вечір.LIVE.

Рейди російських добровольців

"Поки що немає потенціалу щодо великого маршу добровольців на Москву", — сказав Черник.

Він порівняв чисельність російських добровольчих формувань та ПВК Вагнер — ті у розквіті своїх сил мали понад 20 тис. особового складу дуже мотивованих та добре озброєних людей.

Водночас учасників РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону замало — близько кількох сотень.

"Якщо є кілька сотень — то це дуже добре, дошкуляють тріпають щипають і тому подібне, але для будь-якого коефіцієнту успішності й перспективи маршу на Москву потрібно кілька десятків тисяч таких воїнів", — зауважив військовий аналітик.

На його думку, у випадку збільшення чисельності цих формувань можна було б говорити про ймовірний марш на Москву.

"Разом з тим жодним чином не скасовую того, що в ментальності російського народу щось та зламається", — додав Черник.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії" знищив на околицях Бєлгородської області системи спостереження російської армії.

Також ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.

Крім того, Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.

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