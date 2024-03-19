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Военный аналитик объяснил, возможен ли большой марш российских добровольцев на Москву

Военный аналитик объяснил, возможен ли большой марш российских добровольцев на Москву

19 марта 2024 г. 21:50

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21:50 Военный аналитик объяснил, возможен ли большой марш российских добровольцев на Москву

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21:06 Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:38 Военный рассказал, какая разница в снабжении снарядами в Украине и России

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19:13 Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

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Text

19:07 Нардеп рассказал, примут ли участие украинцы в Олимпиаде-2024, если туда допустят россиян

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19:03 Диктатура для победы в войне против РФ и выборы в Украине — Рева в эфире Новини.LIVE

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18:05 Новый план Путина, роль Китая и Франции и F-16 для ВСУ — эфир Новини.LIVE

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Российские добровольческие группировки около недели совершают рейды на территории приграничных областей РФ. Они уничтожают военную технику армии РФ, склады с боеприпасами и личностный состав.

Есть ли перспектива движения добровольцев на Москву, рассказал военный аналитик Петр Черник в эфире Вечір.LIVE.

Рейды российских добровольцев

"Пока нет потенциала относительно большого марша добровольцев на Москву", — сказал Черник.

Он сравнил численность российских добровольческих формирований и ПИК Вагнер — те на высоте своих сил имели более 20 тыс. личного состава очень мотивированных и хорошо вооруженных людей.

В то же время участников РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона мало — около нескольких сотен.

"Если есть несколько сотен — то это очень хорошо, донимают, трепают, щипают и тому подобное, но для любого коэффициента успеваемости и перспективы марша на Москву нужно несколько десятков тысяч таких воинов", — заметил военный аналитик.

По его мнению, в случае увеличения численности этих формирований можно было бы говорить о предполагаемом марше на Москву.

"Вместе с тем никоим образом не отменяю того, что в ментальности российского народа что-нибудь и сломается", — добавил Черник.

Напомним, легион "Свобода России" уничтожил в окрестностях Белгородской области системы наблюдения российской армии.

Также мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.

Кроме того, Путин призвал спецслужбы России не забывать о "предателях", вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.

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19:07 Нардеп рассказал, примут ли участие украинцы в Олимпиаде-2024, если туда допустят россиян

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