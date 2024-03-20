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Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

20 марта 2024 г. 4:51

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04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

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04:35 Список предприятий для брони от мобилизации — в Раде рассказали детали

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Эксклюзив

02:50 Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

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00:40 Военный аналитик Черник спрогнозировал, что ждет украинцев после окончания войны

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23:36 Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

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21:55 Следующие шаги Путина после победы на выборах и мобилизация в РФ — эфир Новини.LIVE

Text

21:50 Военный аналитик объяснил, возможен ли большой марш российских добровольцев на Москву

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21:06 Как бороться с ночными ужасами и лунатизмом — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:38 Военный рассказал, какая разница в снабжении снарядами в Украине и России

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19:13 Какой повод ищет Китай, чтобы не участвовать в Саммите мира — ответ нардепа

Страна-агрессор Россия не победит украинцев в полномасштабной войне. Оккупанты прибегают к критическому мышлению на фронте, однако пока такой подход не действует.

Об этом рассказал военный аналитик Петр Черник в эфире Вечір. LIVE.

Кто победит в российско-украинской войне

"Блицкриг не удался, хотя они все корректно рассчитали, как большевики своего времени. Они считали все по критическому реализму — удастся нам блицкриг, возьмем всю Украину через три-пять лет, никуда эта зона мира от нас не денется. И так бы оно наверняка было. Вспомним каскад признания советского союза в 1924 году, а американцы признали официально СССР в начале 30-х годов, а полноценно торговать начали уже в конце 20-х годов. Всю индустрию построили американцы за деньги, которыми Сталин засыпал хлебом из нашего Голодомора. Вот что должны в стратегическом смысле осознавать", — сказал Черник.

Он добавил, что россияне патологически не пригодны к творческой работе.

Напомним, Черник рассказал, есть ли перспектива движения российских добровольческих группировок на Москву в будущем. По его мнению, пока количество бойцов в легионах недостаточно.

Кроме того, Путин призвал спецслужбы России не забывать о "предателях", вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.

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