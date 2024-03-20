Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

Страна-агрессор Россия не победит украинцев в полномасштабной войне. Оккупанты прибегают к критическому мышлению на фронте, однако пока такой подход не действует.

Об этом рассказал военный аналитик Петр Черник в эфире Вечір. LIVE.

Кто победит в российско-украинской войне

"Блицкриг не удался, хотя они все корректно рассчитали, как большевики своего времени. Они считали все по критическому реализму — удастся нам блицкриг, возьмем всю Украину через три-пять лет, никуда эта зона мира от нас не денется. И так бы оно наверняка было. Вспомним каскад признания советского союза в 1924 году, а американцы признали официально СССР в начале 30-х годов, а полноценно торговать начали уже в конце 20-х годов. Всю индустрию построили американцы за деньги, которыми Сталин засыпал хлебом из нашего Голодомора. Вот что должны в стратегическом смысле осознавать", — сказал Черник.

Он добавил, что россияне патологически не пригодны к творческой работе.

Напомним, Черник рассказал, есть ли перспектива движения российских добровольческих группировок на Москву в будущем. По его мнению, пока количество бойцов в легионах недостаточно.

Кроме того, Путин призвал спецслужбы России не забывать о "предателях", вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.