Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

У російському полоні, згідно з даними, перебуває близько 28 тисяч цивільних українців, серед яких є щонайменше троє представників міжнародної організації ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі). За словами кандидата політичних наук Олексія Буряченко, одним з найбільш дієвих інструментів щодо обміну заручників є переговори з третіми сторонами.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як звільнити українців з російського полону

Як заявив Буряченко, такі міжнародні організації, як Червоний Хрест, ОБСЄ чи МАГАТЕ, які б мали сприяти обміну українських заручників, фактично дискредитували себе. Адже, мають суттєвий вплив з боку Кремля.

У зв'язку з цим, наголосив експерт, слід шукати інші інструменти для якнайшвидшого обміну полонених. Одним з таких, як пояснив політолог, є перемовини з третіми сторонами. Цей метод якраз активно використовується українською владою.

"В останньому обміні участь у перемовному процесі приймали Об'єднані Арабські Емірати, до цього це була Саудівська Аравія. Ми шукаємо такі країни, які мають відносний нейтральний статус, але разом з тим вплив на РФ. Ці країни потужно допомагають", — сказав Буряченко.

Нагадаємо, війна в Україні та окупація територій Росією триває вже 10 років. За цей час, як заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, представники Червоного Хреста жодного разу не змогли потрапити до місць, де утримують українських військовополонених.

Також він розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми з окупованих територій.