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Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

25 лютого 2024 р. 14:51

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15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

Text

14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

Text

12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

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Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

24 лютого 2024
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23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

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21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

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20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на сьогоднішній день у російському полоні перебувають близько 28 тисяч цивільних українців. Серед заручників — щонайменше троє представників ОБСЄ.

Про це омбудсмен заявив у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Українці в російському полоні

"За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають у російському полоні. Журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники", — сказав Лубінець.

Він додав, що серед заручників є щонайменше троє представників ОБСЄ. Їх затримали окупанти у Донецькій та Луганській областях і вже декілька років Україна не може їх звільнити. 

За словами омбудсмена, щодо військовополонених відбуваються обміни, а от що стосується повернення цивільних — з цим існують проблеми. 

Нагадаємо, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Додамо, під час виступу Рустем Умєров заявив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет. 

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15:27 Кубраков прокоментував ймовірне відкриття авіапростору над Україною

15:09 Компенсація за повністю знищене житло буде поширена на окуповані території

Оновлено

15:05 В Запоріжжі пролунали вибухи

15:02 Джонсон розповів, на скільки реальний напад Росії на НАТО

15:00 Німеччина обіцяє підтримку Україні у конфлікті з Польщею, — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:58 Буданов розповів, чи використовують росіяни іранські ракети для ударів по Україні

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15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

Text

14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

Text

11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

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23:56 Скільки насправді кияни мають платити за проїзд у Києві — Бахматов назвав суму

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21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

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20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців