Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на сьогоднішній день у російському полоні перебувають близько 28 тисяч цивільних українців. Серед заручників — щонайменше троє представників ОБСЄ.

Про це омбудсмен заявив у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Українці в російському полоні

"За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають у російському полоні. Журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники", — сказав Лубінець.

Він додав, що серед заручників є щонайменше троє представників ОБСЄ. Їх затримали окупанти у Донецькій та Луганській областях і вже декілька років Україна не може їх звільнити.

За словами омбудсмена, щодо військовополонених відбуваються обміни, а от що стосується повернення цивільних — з цим існують проблеми.

Нагадаємо, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Додамо, під час виступу Рустем Умєров заявив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.