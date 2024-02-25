Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время в российском плену находятся около 28 тысяч гражданских украинцев. Среди заложников — по меньшей мере три представителя ОБСЕ.

Об этом омбудсмен заявил в рамках форума "Украина. Год 2024".

Украинцы в русском плену

"По нашим неофициальным данным, около 28 тысяч граждан Украины находятся в российском плену. Журналисты, представители местного самоуправления, представители церквей, международные представители", — сказал Лубинец.

Он добавил, что среди заложников есть, по меньшей мере, трое представителей ОБСЕ. Их задержали оккупанты в Донецкой и Луганской областях и уже несколько лет Украина не может их освободить.

По словам омбудсмена, по военнопленным происходят обмены, а вот что касается возвращения гражданских — с этим существуют проблемы.

Напомним, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Добавим, во время выступления Рустем Умеров заявил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.