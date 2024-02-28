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Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

28 февраля 2024 г. 12:41

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11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

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В российском плену, согласно данным, находится около 28 тысяч гражданских украинцев, среди которых по меньшей мере трое представителей международной организации ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). По словам кандидата политических наук Алексея Буряченко, одним из наиболее действенных инструментов обмена заложников являются переговоры с третьими сторонами.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как освободить украинцев из российского плена

Как заявил Буряченко, такие международные организации, как Красный Крест, ОБСЕ или МАГАТЭ, которые должны способствовать обмену украинских заложников, фактически дискредитировали себя. Ведь находятся под существенным влиянием со стороны Кремля.

В связи с этим, подчеркнул эксперт, следует искать другие инструменты для скорейшего обмена пленных. Одним из таких, как объяснил политолог, являются переговоры с третьими сторонами. Этот метод как раз активно используется украинскими властями.

"В последнем обмене участие в переговорном процессе принимали Объединенные Арабские Эмираты, до этого это была Саудовская Аравия. Мы ищем такие страны, имеющие относительный нейтральный статус, но вместе с тем влияние на РФ. Эти страны мощно помогают", — сказал Буряченко. 

Напомним, война в Украине и оккупация территории Россией длится уже 10 лет. За это время, как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержатся украинские военнопленные.

Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.

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