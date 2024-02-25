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Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

25 лютого 2024 р. 15:38

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16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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Країна-терорист Росія викрала чимало цивільних громадян України, серед яких є й діти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, маленьких українців окупанти виховують на свій лад та "промивають мізки пропагандою". 

Про це омбудсмен розповів у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Викрадені українські діти в російському полоні

"Українські діти для Росії — це ресурс. Росіяни записують українських дітей у військові організації, вони виховують солдатів та промивають їм мізки. Надалі ці діти потраплять до російської армії і воюватимуть проти України чи інших країн", — сказав Лубінець, говорячи про те, як "виховують" українських дітей, яких викрала РФ. 

Він додав, що процес повернення дітей додому відбувається повільними темпами. За його словами, якщо Україна повертатиме по одній дитині щодня — їй знадобиться 55 років.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що на сьогоднішній день у російському полоні перебувають близько 28 тисяч цивільних українців. Серед заручників — щонайменше троє представників ОБСЄ.

До слова, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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16:30 Чого одеситам чекати від погоди завтра

16:25 Буданов розповів, як довго в Росії буде траплятись "бавовна"

16:20 Збірна України зі стрільби з лука здобула дев'ять нагород на Євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

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15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати