Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Країна-терорист Росія викрала чимало цивільних громадян України, серед яких є й діти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, маленьких українців окупанти виховують на свій лад та "промивають мізки пропагандою".

Про це омбудсмен розповів у рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Викрадені українські діти в російському полоні

"Українські діти для Росії — це ресурс. Росіяни записують українських дітей у військові організації, вони виховують солдатів та промивають їм мізки. Надалі ці діти потраплять до російської армії і воюватимуть проти України чи інших країн", — сказав Лубінець, говорячи про те, як "виховують" українських дітей, яких викрала РФ.

Він додав, що процес повернення дітей додому відбувається повільними темпами. За його словами, якщо Україна повертатиме по одній дитині щодня — їй знадобиться 55 років.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що на сьогоднішній день у російському полоні перебувають близько 28 тисяч цивільних українців. Серед заручників — щонайменше троє представників ОБСЄ.

До слова, у Києві проходить форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" в неділю, 25 лютого. В рамках заходу очікується й пресконференція президента Володимира Зеленського. Пряму трансляцію можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.