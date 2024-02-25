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Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

25 февраля 2024 г. 15:38

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16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

Text

14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

Text

14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Text

12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

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12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

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Страна-террорист Россия похитила много мирных граждан Украины, среди которых есть и дети. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, маленьких украинцев оккупанты воспитывают на свой манер и "промывают мозги пропагандой".

Об этом омбудсмен рассказал в рамках форума "Украина. Год 2024".

Украденные украинские дети в российском плену

"Украинские дети для России — это ресурс. Россияне записывают украинских детей в военные организации, они воспитывают солдат и промывают им мозги. В дальнейшем эти дети попадут в российскую армию и будут воевать против Украины или других стран", — сказал Лубинец, говоря о том, как "воспитывают" украинских детей, похищенных РФ.

Он добавил, что процесс возвращения детей домой проходит медленными темпами. По его словам, если Украина будет возвращать по одному ребенку каждый день, ей понадобится 55 лет.

Напомним, Лубинец заявил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тысяч гражданских украинцев. Среди заложников по меньшей мере трое представителей ОБСЕ.

К слову, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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