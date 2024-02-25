Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Страна-террорист Россия похитила много мирных граждан Украины, среди которых есть и дети. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, маленьких украинцев оккупанты воспитывают на свой манер и "промывают мозги пропагандой".

Об этом омбудсмен рассказал в рамках форума "Украина. Год 2024".

Украденные украинские дети в российском плену

"Украинские дети для России — это ресурс. Россияне записывают украинских детей в военные организации, они воспитывают солдат и промывают им мозги. В дальнейшем эти дети попадут в российскую армию и будут воевать против Украины или других стран", — сказал Лубинец, говоря о том, как "воспитывают" украинских детей, похищенных РФ.

Он добавил, что процесс возвращения детей домой проходит медленными темпами. По его словам, если Украина будет возвращать по одному ребенку каждый день, ей понадобится 55 лет.

Напомним, Лубинец заявил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тысяч гражданских украинцев. Среди заложников по меньшей мере трое представителей ОБСЕ.

К слову, в Киеве проходит форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается и пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.