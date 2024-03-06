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Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

06 березня 2024 р. 19:27

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19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

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18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

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17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Text

18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Text

18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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Збройні Сили поступово топлять Чорноморський флот РФ. Так, днем раніше захисники знищили черговий російський корабель "Сергій Котов", який не підлягає відновленню. 

Якою буде наступна ціль Головного управління розвідки, а також яка доля чекає на Кримський міст у 2024 році — говорять військовий аналітик, речник Генштабу ЗСУ у 2014-2016 роках Владислав Селезньов разом з ведучим Новини.LIVE  Сергієм Гулюком. 

Які плани у ГУР

В ефірі підіймаються такі теми:

  • Зменшення Чорноморського флот РФ та ліквідація чергового корабля "Сергій Котов". 
  • Перспектива ураження Кримського мосту. 
  • Ефективність морських дронів "Sea Baby".
  • Результати аудиту Сирського в армії. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня ЗСУ знищили російський корабель "Сергій Котов". Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5".  

Також наша розвідка перехопила розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова". 

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що пошкоджене судно ремонту не підлягає.

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19:38 РФ ударила ракетами по портовій інфраструктурі Одеси — є загиблі

19:32 У Києві оголосили тендер на обслуговування антарктичних експедицій на 11 млн доларів

19:27 Оновити військово-облікові дані можна буде без відвідування ТЦК — як це зробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:20 Бадоєв зізнався, чому не поїхав з України та як його змінив Майдан

19:20 Потрібно бути міцнішими, ніж раніше — Зеленський про загрозу війни для Європи

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17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

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17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

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15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

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