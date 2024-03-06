Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Збройні Сили поступово топлять Чорноморський флот РФ. Так, днем раніше захисники знищили черговий російський корабель "Сергій Котов", який не підлягає відновленню.

Якою буде наступна ціль Головного управління розвідки, а також яка доля чекає на Кримський міст у 2024 році — говорять військовий аналітик, речник Генштабу ЗСУ у 2014-2016 роках Владислав Селезньов разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Які плани у ГУР

В ефірі підіймаються такі теми:

Зменшення Чорноморського флот РФ та ліквідація чергового корабля "Сергій Котов".

Перспектива ураження Кримського мосту.

Ефективність морських дронів "Sea Baby".

Результати аудиту Сирського в армії.

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня ЗСУ знищили російський корабель "Сергій Котов". Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5".

Також наша розвідка перехопила розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова".

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що пошкоджене судно ремонту не підлягає.