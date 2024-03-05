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Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

05 березня 2024 р. 13:57

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13:57 Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

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13:07 У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

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12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

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Корабель "Сергій Котов", який входив до складу Чорноморського флоту РФ, був одних із найсучасніших одиниць в арсеналі. Однак, пошкоджене судно ремонту не підлягає. 

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ24. 

Знищення корабля "Сергій Котов"

За словами Гуменюк, корабель "Сергій Котов" поповнив арсенал Чорноморського флоту Росії вже під час повномасштабного вторгнення. 

"За попередніми оцінками спеціалістів, латати там даремно і напевно вже ніхто не буде. Корабель цей достатньо новий, він був включений до складу ЧФ РФ 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення", — сказала Гуменюк. 

Вона додала, що російські окупанти робили великі ставки на це судно, адже воно було одним із найновіших і найсучасніших в арсеналі РФ. 

"На корабель був великий розрахунок. Він оснащений сучасними системами зенітно-ракетного захисту. "Сергій Котов" мав виконувати функції оборони пунктів базування або важливих об’єктів", — сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Пізніше — показали відео бойової роботи. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

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12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

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11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

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10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

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