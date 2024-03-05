Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

Корабель "Сергій Котов", який входив до складу Чорноморського флоту РФ, був одних із найсучасніших одиниць в арсеналі. Однак, пошкоджене судно ремонту не підлягає.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ24.

Знищення корабля "Сергій Котов"

За словами Гуменюк, корабель "Сергій Котов" поповнив арсенал Чорноморського флоту Росії вже під час повномасштабного вторгнення.

"За попередніми оцінками спеціалістів, латати там даремно і напевно вже ніхто не буде. Корабель цей достатньо новий, він був включений до складу ЧФ РФ 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення", — сказала Гуменюк.

Вона додала, що російські окупанти робили великі ставки на це судно, адже воно було одним із найновіших і найсучасніших в арсеналі РФ.

"На корабель був великий розрахунок. Він оснащений сучасними системами зенітно-ракетного захисту. "Сергій Котов" мав виконувати функції оборони пунктів базування або важливих об’єктів", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Пізніше — показали відео бойової роботи.