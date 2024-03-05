У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Збройні Сили України знищили патрульний корабель "Сергій Котов", який входив до складу Чорноморського флоту Росії. Спецоперація відбулася у Криму за допомогою морських дронів "Magura V5".

У Головному управлінні розвідки показали, як майстерно знищили судно.

Знищення корабля "Сергій Котов"

Як відомо, відповідною операцією займався український спецпідрозділ "Group 13" у співпраці з ійськово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Морські дрони "Magura V5" вполювали корабель "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки, уразили корму, правий та лівий борт. Після — судно зазнало вогневого ураження.

У ГУР кажуть, що вартість потопленого об'єкта становить близько 65 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов".