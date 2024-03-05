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У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

05 березня 2024 р. 10:40

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10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

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21:12Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

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19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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Збройні Сили України знищили патрульний корабель "Сергій Котов", який входив до складу Чорноморського флоту Росії. Спецоперація відбулася у Криму за допомогою морських дронів "Magura V5".

У Головному управлінні розвідки показали, як майстерно знищили судно. 

Знищення корабля "Сергій Котов"

Як відомо, відповідною операцією займався український спецпідрозділ  "Group 13" у співпраці з ійськово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. 

Морські дрони "Magura V5" вполювали корабель "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки, уразили корму, правий та лівий борт. Після — судно зазнало вогневого ураження. 

У ГУР кажуть, що вартість потопленого об'єкта становить близько 65 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". 

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11:47 Іммобіле розповів, як Лаціо обіграє Баварію у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

11:45 Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового

11:33 Битва Tesla проти Nissan — рейтинг електромобілів в Україні у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:31 Джошуа розповів, кого хоче побачити зі зламаною щелепою після бою Усик — Ф'юрі

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11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

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10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

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