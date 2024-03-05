В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

Вооруженные Силы Украины уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов", входивший в состав Черноморского флота России. Спецоперация прошла в Крыму с помощью морских дронов "Magura V5".

В Главном управлении разведки показали, как мастерски уничтожили судно.

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Как известно, соответствующей операцией занималось украинское спецподразделение "Group 13" в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Морские дроны "Magura V5" увидели корабль "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива, поразили корму, правый и левый борт. После — судно потерпело огневое поражение.

В ГУР говорят, что стоимость утопленного объекта составляет около 65 миллионов долларов.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов".