Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

Корабль "Сергей Котов", входивший в состав Черноморского флота РФ, был одной из самых современных единиц в арсенале. Однако поврежденное судно ремонту не подлежит.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев24.

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

По словам Гуменюк, корабль Сергей Котов пополнил арсенал Черноморского флота России уже во время полномасштабного вторжения.

"По предварительным оценкам специалистов, латать там зря и наверняка уже никто не будет. Корабль этот достаточно новый, он был включен в состав ЧФ РФ 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения", — сказала Гуменюк.

Она добавила, что российские оккупанты делали большие ставки на это судно, ведь оно было одним из новейших и современных в арсенале РФ.

"На корабль был большой расчет. Он оснащен современными системами зенитно-ракетной защиты. "Сергей Котов" должен был выполнять функции обороны пунктов базирования или важных объектов", — сказала Гуменюк.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Позже показали видео боевой работы.