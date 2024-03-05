Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Сили оборони знищили чергове російське судно "Сергій Котов" у Криму. Командир 184 бригади кораблів охорони водного району Чорноморського флоту РФ у перехопленій розмові розповів про деталі спецоперації.

Перехоплення оприлюднили у Головному управлінні розвідки.

Перехоплена розмова

— Доповідайте! Тільки командирським голосом, а не голосом замісника начальника розрахунку, оператора! Прийняли?

— Зрозуміло, що ви все це знаєте. Нашу трагічну подію нічну, відповідно в 00:50 безекіпажними катерами у кількості 5 одиниць був атакований малий патрульний корабель "Котов", який разом з нами несе бойове чергування по протиповітряній обороні і знаходиться, відповідно, у мене на управлінні. Був атакований 5 "БЕКами". Не знаю, як там боролися з ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин була інформація, що в районі "Котова" 5 "БЕКів". Там і літак був, сам корабель, бл**ь, з озброєнням АК-176 630.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Пізніше — показали відео бойової роботи.