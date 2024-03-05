Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР arrow
Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

5 марта 2024 г. 12:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Text

11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:55 Сокращение министерств и мобилизация коррупционеров — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024
Text

21:12Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Text

11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:55 Сокращение министерств и мобилизация коррупционеров — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024
Text

21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Силы обороны уничтожили очередное российское судно "Сергей Котов" в Крыму. Командир 184 бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота РФ в перехваченном разговоре рассказал о деталях спецоперации.

Перехват был обнародован в Главном управлении разведки.

Перехваченный разговор

– Докладывайте! Только командирским голосом, а не голосом заместителя начальника расчета, оператора! Приняли?

– Понятно, что вы все это знаете. Наше трагическое событие ночное, соответственно в 00:50, безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне и находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 "БЭКами". Не знаю, как там боролись с ними 40 минут. Потому что за 40 минут была информация, что в районе "Котова" 5 "БЭКов". Там и самолет был, сам корабль, бл**ь, с вооружением АК-176630.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Позже показали видео боевой работы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

12:36 Должны были рассматривать законопроект о мобилизации — Верховная Рада отменила заседания 6-8 марта

Text

12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

12:25 Энергоатом сделал заявление об угрожающей ситуации на Запорожской АЭС

12:23 В Харьковской области в больнице умерла женщина из-за обстрела РФ 15 февраля

12:22 На Львовщине разоблачили нелегальный покерный клуб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:15 Украина обезвредила два из четырех патрульных кораблей РФ — Плетенчук рассказал об успехах ВМС

12:12 Apple оштрафовали почти на 2 миллиарда евро — за что заплатит компания

Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

11:54 Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников

11:47 Иммобиле рассказал, как Лацио обыграет Баварию в ответном матче Лиги чемпионов

12:36 Должны были рассматривать законопроект о мобилизации — Верховная Рада отменила заседания 6-8 марта

12:25 Энергоатом сделал заявление об угрожающей ситуации на Запорожской АЭС

12:23 В Харьковской области в больнице умерла женщина из-за обстрела РФ 15 февраля

12:22 На Львовщине разоблачили нелегальный покерный клуб

12:15 Украина обезвредила два из четырех патрульных кораблей РФ — Плетенчук рассказал об успехах ВМС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:12 Apple оштрафовали почти на 2 миллиарда евро — за что заплатит компания

11:54 Пытали и грабили людей под видом полицейских — в Киеве задержали злоумышленников

11:47 Иммобиле рассказал, как Лацио обыграет Баварию в ответном матче Лиги чемпионов

11:45 Продал дизель подразделения на миллион гривен— в Одесе будут судить военного

11:33 Битва Tesla против Nissan — рейтинг электромобилей в Украине в 2024 году

06:40 Цены на металлолом в марте — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Эксклюзив

06:01 Россия не смогла сломать Азов, — интервью Юлии Федосюк

4 марта 2024

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

1 марта 2024
Эксклюзив

21:10 Обращение непризнанного Приднестровья в РФ — чем это чревато для Украины и Одесчины

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

Text

12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Text

11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:55 Сокращение министерств и мобилизация коррупционеров — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024
Text

21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе