Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Силы обороны уничтожили очередное российское судно "Сергей Котов" в Крыму. Командир 184 бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота РФ в перехваченном разговоре рассказал о деталях спецоперации.

Перехват был обнародован в Главном управлении разведки.

Перехваченный разговор

– Докладывайте! Только командирским голосом, а не голосом заместителя начальника расчета, оператора! Приняли?

– Понятно, что вы все это знаете. Наше трагическое событие ночное, соответственно в 00:50, безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне и находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 "БЭКами". Не знаю, как там боролись с ними 40 минут. Потому что за 40 минут была информация, что в районе "Котова" 5 "БЭКов". Там и самолет был, сам корабль, бл**ь, с вооружением АК-176630.

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Позже показали видео боевой работы.