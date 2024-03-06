Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Вооруженные Силы постепенно топят Черноморский флот РФ. Так, днем ранее защитники уничтожили не подлежащий восстановлению очередной российский корабль "Сергей Котов".

Какова будет следующая цель Главного управления разведки, а также какая судьба ждет Крымский мост в 2024 году — говорят военный аналитик, представитель Генштаба ВСУ в 2014-2016 годах Владислав Селезнев вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Какие планы у ГУР

В эфире поднимаются следующие темы:

Уменьшение Черноморского флота РФ и ликвидация очередного корабля "Сергей Котов".

Перспектива поражения Крымского моста.

Эффективность морских дронов "Sea Baby".

Результаты аудита Сырского в армии.

Напомним, в ночь на 5 марта ВСУ уничтожили российский корабль "Сергей Котов". Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов "Magura V5".

Также наша разведка перехватила разговор оккупантов, где они рассказали детали уничтожения "Котова".

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что поврежденное судно ремонту не подлежит.