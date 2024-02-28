Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що цивільні українці, які наразі перебувають у російському полоні, не мають єдиного правового статусу. Крім того, не існує жодних процедур передачі чи їх обміну.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Цивільні українці в російському полоні

За словами Павліченка, існують різні статуси щодо цивільних, які потрапляють до місць несвободи. Серед таких, як назвав експерт, комбатанти або можливі комбатанти, а також ті, хто чинить опір окупаційному режиму чи не проходить фільтрацію.

Як правило, за словами політолога, таких осіб не утримують у полоні, згідно якихось процедур. Вони потрапляють у заручники, як інкомунікадо, коли викрадачі навіть не підтверджують цих осіб, їх ніби не існує.

"Вони потрапляють у невизначені місця несвободи. Це не якісь слідчі ізолятори чи виправні колонії, це просто підвали чи технічні приміщення", — сказав Павліченко.

І додав, щодо цивільних не існує жодних процедур такі, як передача чи обмін.

Хто забезпечує контроль за утриманням цивільних

Що стосується міжнародних організацій, які мають доступ до таких місць утримання цивільних полонених, Павліченко каже, що до таких потенційно можна віднести ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі). Однак, були непоодинокі випадки, коли її представників теж затримували.

Щодо Міжнародного Комітету Червоного Хреста, товариство може виступати посередником у процесі обміну, але відповідальності за це як такої не несе. Те ж саме, за словами політолога, стосується й місії ООН.

Нагадаємо, війна в Україні та окупація територій Росією триває вже 10 років. За цей час, як заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, представники Червоного Хреста жодного разу не змогли потрапити до місць, де утримують українських військовополонених.

Також він розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми з окупованих територій.