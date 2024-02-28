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Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

28 лютого 2024 р. 14:59

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14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

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14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

Text

13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

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Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що цивільні українці, які наразі перебувають у російському полоні, не мають єдиного правового статусу. Крім того, не існує жодних процедур передачі чи їх обміну. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Цивільні українці в російському полоні

За словами Павліченка, існують різні статуси щодо цивільних, які потрапляють до місць несвободи. Серед таких, як назвав експерт, комбатанти або можливі комбатанти, а також ті, хто чинить опір окупаційному режиму чи не проходить фільтрацію. 

Як правило, за словами політолога, таких осіб не утримують у полоні, згідно якихось процедур. Вони потрапляють у заручники, як інкомунікадо, коли викрадачі навіть не підтверджують цих осіб, їх ніби не існує. 

"Вони потрапляють у невизначені місця несвободи. Це не якісь слідчі ізолятори чи виправні колонії, це просто підвали чи технічні приміщення", — сказав Павліченко.

І додав, щодо цивільних не існує жодних процедур такі, як передача чи обмін.

Хто забезпечує контроль за утриманням цивільних

Що стосується міжнародних організацій, які мають доступ до таких місць утримання цивільних полонених, Павліченко каже, що до таких потенційно можна віднести ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі). Однак, були непоодинокі випадки, коли її представників теж затримували. 

Щодо Міжнародного Комітету Червоного Хреста, товариство може виступати посередником у процесі обміну, але відповідальності за це як такої не несе. Те ж саме, за словами політолога, стосується й місії ООН. 

Нагадаємо, війна в Україні та окупація територій Росією триває вже 10 років. За цей час, як заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, представники Червоного Хреста жодного разу не змогли потрапити до місць, де утримують українських військовополонених.

Також він розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми з окупованих територій.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

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