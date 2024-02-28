Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что гражданские украинцы, которые сейчас находятся в российском плену, не имеют единого правового статуса. Кроме того, нет никаких процедур передачи или их обмена.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Гражданские украинцы в русском плену

По словам Павличенко, существуют разные статусы в отношении гражданских, которые попадают в места несвободы. Среди таких, как назвал эксперт, комбатанты или возможные комбатанты, а также те, кто сопротивляется оккупационному режиму или не проходит фильтрацию.

Как правило, по словам политолога, таких лиц не содержат в плену, согласно каким-либо процедурам. Они попадают в заложники, как инкоммуникадо, когда похитители даже не подтверждают этих лиц, их вроде бы не существует.

"Они попадают в неопределенные места несвободы. Это не какие-то следственные изоляторы или исправительные колонии, это просто подвалы или технические помещения", — сказал Павличенко.

И добавил, что в отношении гражданских не существует никаких процедур, таких как передача или обмен.

Кто обеспечивает контроль за содержанием гражданских

Что касается международных организаций, имеющих доступ к таким местам содержания гражданских пленников, Павличенко говорит, что к таким потенциально можно отнести ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Однако были нередкие случаи, когда ее представителей тоже задерживали.

Относительно Международного Комитета Красного Креста общество может выступать посредником в процессе обмена, но ответственности за это как таковой не несет. То же самое, по словам политолога, касается и миссии ООН.

Напомним, война в Украине и оккупация территории Россией продолжается уже 10 лет. За это время, как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержатся украинские военнопленные.

Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.