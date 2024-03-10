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Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

10 березня 2024 р. 02:44

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02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

8 березня 2024
Text

20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Text

18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Text

18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

Text

18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:37 Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що немає нічого поганого в тому, що старшокласники навчатимуться поводитись із FPV-дронами та безпілотниками. Щобільше, за його словами, дуже потрібно опановувати нові навички.

Про це Андрій Козінчук розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій у четвер, 7 березня.

Нові навички потрібні

"Коли людина, особистість, здобуває нову спеціальність: англійська мова, танці, вчиться бити татухи, складати й літати на FPV-дронах, це знижує твою тривожність. Коли ти не вмієш нічого, ти супертривожний, бо тобі здається, що ти в цьому світі не зможеш нічого. Коли є якесь уміння, і коли вони додаються — це дуже добре", — пояснив експерт.

За його словами, це набагато краще, ніж змушувати старшокласників співати гімн України у виконанні українського співака Олександра Пономарьова, чи змушувати слухати альбоми групи "Океан Ельзи". 

Безпілотники з цивільного життя

До того ж безпілотники походять від цивільного життя, адже ними оприскували поля, знімали весілля, тому з боку військової галузі нічого складного нема.

"Якби от нам сказали: "Зараз ми вам розкажемо, як відрізати голову уві сні", то це було б трохи неетично стосовно 17-річних парубків, які ще не зовсім мають великий досвід, а мати якусь таку штуку — це окей. Знову ж таки завтра закінчиться війна, а вони будуть вміти збирати дрони — що ж тут такого поганого, мені здається, це прекрасно" — зазначив Козінчук.

Він додав, що це питання більше про ідеологію, коли знаєш, за що Україна бореться, бо "часом патріотизм буває голеньким". Потрібне історичне підґрунтя в знаннях про Батьківщину, певні прив'язки до сучасності, і тоді ти можеш себе ідентифікувати як українець.

Коментарі Козінчука про інші важливі питання

Нагадаємо, що Козінчук заявив, що наразі в Україні ніхто не займається психологічною підтримкою бійців. Попри те, що за його словами, є професійні фахівці та соціальні працівники, відсутня налагоджена система надання допомоги. 

Також ми писали, що Козінчук розповів, як військовослужбовці ЗСУ та він сам ставиться до примусової мобілізації та насильницьких методів ТЦК.

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03:28 Вибухи в Донецькій області — соцмережі пишуть про пошкодження вікон у будинках

Оновлено

02:57 Повторна тривога в Київській області — деталі ворожого обстрілу

01:58 Малюська відповів, коли до Ради внесуть законопроєкт про мобілізацію в'язнів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

01:31 Ворожі безпілотники дісталися Києва — російська атака на північ

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8 березня 2024
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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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