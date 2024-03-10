Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що немає нічого поганого в тому, що старшокласники навчатимуться поводитись із FPV-дронами та безпілотниками. Щобільше, за його словами, дуже потрібно опановувати нові навички.

Про це Андрій Козінчук розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій у четвер, 7 березня.

Нові навички потрібні

"Коли людина, особистість, здобуває нову спеціальність: англійська мова, танці, вчиться бити татухи, складати й літати на FPV-дронах, це знижує твою тривожність. Коли ти не вмієш нічого, ти супертривожний, бо тобі здається, що ти в цьому світі не зможеш нічого. Коли є якесь уміння, і коли вони додаються — це дуже добре", — пояснив експерт.

За його словами, це набагато краще, ніж змушувати старшокласників співати гімн України у виконанні українського співака Олександра Пономарьова, чи змушувати слухати альбоми групи "Океан Ельзи".

Безпілотники з цивільного життя

До того ж безпілотники походять від цивільного життя, адже ними оприскували поля, знімали весілля, тому з боку військової галузі нічого складного нема.

"Якби от нам сказали: "Зараз ми вам розкажемо, як відрізати голову уві сні", то це було б трохи неетично стосовно 17-річних парубків, які ще не зовсім мають великий досвід, а мати якусь таку штуку — це окей. Знову ж таки завтра закінчиться війна, а вони будуть вміти збирати дрони — що ж тут такого поганого, мені здається, це прекрасно" — зазначив Козінчук.

Він додав, що це питання більше про ідеологію, коли знаєш, за що Україна бореться, бо "часом патріотизм буває голеньким". Потрібне історичне підґрунтя в знаннях про Батьківщину, певні прив'язки до сучасності, і тоді ти можеш себе ідентифікувати як українець.

Коментарі Козінчука про інші важливі питання

Нагадаємо, що Козінчук заявив, що наразі в Україні ніхто не займається психологічною підтримкою бійців. Попри те, що за його словами, є професійні фахівці та соціальні працівники, відсутня налагоджена система надання допомоги.

Також ми писали, що Козінчук розповів, як військовослужбовці ЗСУ та він сам ставиться до примусової мобілізації та насильницьких методів ТЦК.