Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

Військовий психолог Андрій Козинчук заявив, що військовослужбовці Збройних сил України скептично ставляться до примусової мобілізації. Водночас вони не схвалюють насильницькі методи співробітників ТЦК у залученні чоловіків на військову службу.

Про це військовий розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у четвер, 7 березня.

Ставлення військових до примусової мобілізації

За словами Козинчука, військові мали віру, що їх замінять і зрозуміють, що має бути справедливість.

"Якщо зараз проведуть мобілізацію, то це буде не ротація, а поповнення резерву. Хіба що дадуть більше часу на відпочинок", — повідомив психолог.

Також він повідомив, що у чоловіків призовного віку зараз почалася паніка від майбутнього ухвалення закону про мобілізацію. За словами військового, ця паніка йде від відсутності інформації.

"Чомусь розуміння того, що тебе зараз мобілізують і відразу відправлять на смерть, ти потрапиш у полон і тебе там розстріляють. Це замість того, щоб усвідомлювати, що тебе беруть захищати Київ. Ти йдеш не вмирати, ти йдеш знищувати", — вказав Козинчук.

Відношення військових до дій ТЦК

Козинчук повідомив, що для військових випадки, коли чоловіків запихають до автобусів не такі вже й чисті. Найчастіше проходять нормальні процеси.

"Ці процеси не дуже добре висвітлюються, тому що коли прийшов порядок денний і людина прийшла до ТЦК і пройшла ВЛК, то це нудно. Але загалом військовим не подобається примусова мобілізація", — додав військовий психолог.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у військовій формі намагається насильно засадити іншого чоловіка у мікроавтобус. Коли у військових це не виходить, один із них ударяє його ногою.

Раніше в Одесі стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК. Чоловіки у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка у свій автомобіль.