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Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

09 березня 2024 р. 23:04

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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

8 березня 2024
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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Text

18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Text

18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

Text

18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:37 Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

Text

17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

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Військовий психолог Андрій Козинчук заявив, що військовослужбовці Збройних сил України скептично ставляться до примусової мобілізації. Водночас вони не схвалюють насильницькі методи співробітників ТЦК у залученні чоловіків на військову службу.

Про це військовий розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у четвер, 7 березня.

Ставлення військових до примусової мобілізації

За словами Козинчука, військові мали віру, що їх замінять і зрозуміють, що має бути справедливість.

"Якщо зараз проведуть мобілізацію, то це буде не ротація, а поповнення резерву. Хіба що дадуть більше часу на відпочинок", — повідомив психолог.

Також він повідомив, що у чоловіків призовного віку зараз почалася паніка від майбутнього ухвалення закону про мобілізацію. За словами військового, ця паніка йде від відсутності інформації.

"Чомусь розуміння того, що тебе зараз мобілізують і відразу відправлять на смерть, ти потрапиш у полон і тебе там розстріляють. Це замість того, щоб усвідомлювати, що тебе беруть захищати Київ. Ти йдеш не вмирати, ти йдеш знищувати", — вказав Козинчук.

Відношення військових до дій ТЦК

Козинчук повідомив, що для військових випадки, коли чоловіків запихають до автобусів не такі вже й чисті. Найчастіше проходять нормальні процеси.

"Ці процеси не дуже добре висвітлюються, тому що коли прийшов порядок денний і людина прийшла до ТЦК і пройшла ВЛК, то це нудно. Але загалом військовим не подобається примусова мобілізація", додав військовий психолог.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у військовій формі намагається насильно засадити іншого чоловіка у мікроавтобус. Коли у військових це не виходить, один із них ударяє його ногою.

Раніше в Одесі стався черговий скандал зі співробітниками ТЦК. Чоловіки у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка у свій автомобіль.

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23:28 Орбан зустрівся з Трампом і попросив його "повернутись і принести мир"

23:25 Азов вручив донецькому Шахтарю спеціальну відзнаку

Оновлено

23:20 В Одесі гримлять вибухи — потужна атака ударних дронів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:27 У Миколаєві нетверезий військовий вистрілив у перехожого через зауваження

22:25 На українських АЗС змінились ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра

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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

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18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

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18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

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18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:37 Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

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