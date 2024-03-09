Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины скептически относятся к принудительной мобилизации. В то же время, они не одобряют насильственные методы сотрудников ТЦК в привлечении мужчин на военную службу.

Об этом военный рассказал в интервью Новини.LIVE в четверг, 7 марта.

Отношение военных к принудительной мобилизации

По словам Козинчука, у военных была вера, что их заменят и поймут, что должна быть справедливость.

"Если сейчас проведут мобилизацию, то это будет не ротация, а пополнение резерва. Разве что дадут больше времени на отдых", — сообщил психолог.

Также он сообщил, что у мужчин призывного возраста сейчас началась паника от предстоящего принятия закон о мобилизации. По словам военного эта паника идет от отсутствия информации.

"Почему-то есть понимание того, что тебя сейчас мобилизуют и сразу отправят на смерть, ты попадешь в плен и тебя там расстреляют. Это вместо того, чтобы осознавать, что тебя берут защищать Киев. Ты идешь не умирать, ты идешь уничтожать", — указал Козинчук.

Отношение военных к действиям ТЦК

Козинчук сообщил, что для военных случаи, когда мужчин запихивают в автобусы не такие уж и чистые. В большинстве случаях проходят нормальные процессы.

"Эти процессы не очень хорошо освещаются, потому что когда пришла повестка и человек пришел в ТЦК и прошел ВВК, то это скучно. Но в целом, военным не нравиться принудительная мобилизация", — добавил военный психолог.

Напомним, в сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус. Когда у военных это не получается, один из них ударяет его ногой.

Ранее в Одессе произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК. Мужчины в военной форме пытались силой затащить мужчину в свой автомобиль.