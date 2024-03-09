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Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

9 марта 2024 г. 23:04

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23:04 Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

8 марта 2024
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20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

Text

19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

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17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

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17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

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Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины скептически относятся к принудительной мобилизации. В то же время, они не одобряют насильственные методы сотрудников ТЦК в привлечении мужчин на военную службу.

Об этом военный рассказал в интервью Новини.LIVE в четверг, 7 марта.

Отношение военных к принудительной мобилизации

По словам Козинчука, у военных была вера, что их заменят и поймут, что должна быть справедливость.

"Если сейчас проведут мобилизацию, то это будет не ротация, а пополнение резерва. Разве что дадут больше времени на отдых", — сообщил психолог. 

Также он сообщил, что у мужчин призывного возраста сейчас началась паника от предстоящего принятия закон о мобилизации. По словам военного эта паника идет от отсутствия информации.

"Почему-то есть понимание того, что тебя сейчас мобилизуют и сразу отправят на смерть, ты попадешь в плен и тебя там расстреляют. Это вместо того, чтобы осознавать, что тебя берут защищать Киев. Ты идешь не умирать, ты идешь уничтожать", — указал Козинчук.

Отношение военных к действиям ТЦК

Козинчук сообщил, что для военных случаи, когда мужчин запихивают в автобусы не такие уж и чистые. В большинстве случаях проходят нормальные процессы. 

"Эти процессы не очень хорошо освещаются, потому что когда пришла повестка и человек пришел в ТЦК и прошел ВВК, то это скучно. Но в целом, военным не нравиться принудительная мобилизация", — добавил военный психолог.

Напомним, в сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус. Когда у военных это не получается, один из них ударяет его ногой.  

Ранее в Одессе произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК. Мужчины в военной форме пытались силой затащить мужчину в свой автомобиль.

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23:31 Дроны против оккупантов — "Азов" показал кадры блестящего уничтожения врага возле Тернов (видео)

23:28 Орбан встретился с Трампом и попросил его "вернуться и принести мир"

23:25 "Азов" вручил донецкому Шахтеру специальную награду

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

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18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

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18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

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17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

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