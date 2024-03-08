Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що наразі в Україні ніхто не займається психологічною підтримкою бійців. Попри те, що за його словами, є професійні фахівці та соціальні працівники, відсутня налагоджена система надання допомоги.

Про це експерт розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Психологічна підтримка військових

"Є гарні фахівці, соціальні працівники, але немає системи, менеджменту. В цьому, на жаль, не бачать якоїсь потреби. І нагадаю, опікуватися цим має не міністр охорони здоров'я України Ляшко. Ветерани — теж не його компетенція. Розмови про центри ментального здоров'я — політична єресь, я в це не вірю", — сказав Козінчук, коментуючи відсутність психологічної підтримки військових.

Він додав, що лише 10-15% військовослужбовців отримують належну психологічну підтримку, але не на державному рівні. Усім іншим доводиться справлятися самотужки з своїми проблемами.

Нагадаємо, в Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів. Це дозволить уникнути затримок у вчасному наданні такої допомоги.

Додамо, у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.