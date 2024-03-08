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Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

08 березня 2024 р. 12:28

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12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

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11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

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08:00 Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

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Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що наразі в Україні ніхто не займається психологічною підтримкою бійців. Попри те, що за його словами, є професійні фахівці та соціальні працівники, відсутня налагоджена система надання допомоги

Про це експерт розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Психологічна підтримка військових

"Є гарні фахівці, соціальні працівники, але немає системи, менеджменту. В цьому, на жаль, не бачать якоїсь потреби. І нагадаю, опікуватися цим має не міністр охорони здоров'я України Ляшко. Ветерани — теж не його компетенція. Розмови про центри ментального здоров'я — політична єресь, я в це не вірю", — сказав Козінчук, коментуючи відсутність психологічної підтримки військових. 

Він додав, що лише 10-15% військовослужбовців отримують належну психологічну підтримку, але не на державному рівні. Усім іншим доводиться справлятися самотужки з своїми проблемами.

Нагадаємо, в Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів. Це дозволить уникнути затримок у вчасному наданні такої допомоги.

Додамо, у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

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13:26 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Боснією та Герцеговиною

13:22 В Куп'янську було чутно вибухи — в прокуратурі повідомили про загиблих

13:15 Удар по Одесі 28 лютого — екологи підрахували збитки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 На Дніпропетровщині ліквідували схему з вивезення ухилянтів за кордон

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

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