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Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

8 марта 2024 г. 12:28

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12:28 Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

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11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

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11:23 Как много коллаборантов в Покровске — в МВА рассказали о борьбе с предателями

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10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

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08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

7 марта 2024
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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Text

19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

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Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что в настоящее время в Украине никто не занимается психологической поддержкой бойцов. Несмотря на то, что, по его словам, есть профессиональные специалисты и социальные работники, отсутствует налаженная система оказания помощи.

Об этом эксперт рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Психологическая поддержка военных

"Есть хорошие специалисты, социальные работники, но нет системы, менеджмента. В этом, к сожалению, не видят какой-либо потребности. И напомню, заботиться об этом должен не министр здравоохранения Украины Ляшко. Ветераны — тоже не его компетенция. Разговоры о центрах ментального здоровья — политическая ересь, я в это не верю", — сказал Козинчук, комментируя отсутствие психологической поддержки военных.

Он добавил, что только 10-15% военнослужащих получают должную психологическую поддержку, но не на государственном уровне. Всем остальным приходится справляться своими проблемами самостоятельно.

Напомним, в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.

Добавим, в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3% до 30,95%.

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11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

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10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

7 марта 2024
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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

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19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

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