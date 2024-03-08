Психологическая поддержка военных — эксперт назвал существующие проблемы в Украине

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что в настоящее время в Украине никто не занимается психологической поддержкой бойцов. Несмотря на то, что, по его словам, есть профессиональные специалисты и социальные работники, отсутствует налаженная система оказания помощи.

Об этом эксперт рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Психологическая поддержка военных

"Есть хорошие специалисты, социальные работники, но нет системы, менеджмента. В этом, к сожалению, не видят какой-либо потребности. И напомню, заботиться об этом должен не министр здравоохранения Украины Ляшко. Ветераны — тоже не его компетенция. Разговоры о центрах ментального здоровья — политическая ересь, я в это не верю", — сказал Козинчук, комментируя отсутствие психологической поддержки военных.

Он добавил, что только 10-15% военнослужащих получают должную психологическую поддержку, но не на государственном уровне. Всем остальным приходится справляться своими проблемами самостоятельно.

Напомним, в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.

Добавим, в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3% до 30,95%.