Старшеклассники будут учиться управлять дронами — эксперт объяснил, нужно ли это

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что нет ничего плохого в том, что старшеклассники будут учиться обращаться с FPV-дронами и беспилотниками. Более того, по его словам, очень нужно овладевать новыми навыками.

Об этом Андрей Козинчук рассказал в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой в четверг, 7 марта.

Новые навыки нужны

"Когда человек, личность, обретает новую специальность: английский язык, танцы, учится бить татухи, складывать и летать на FPV-дронах, это снижает твою тревожность. Когда ты не умеешь ничего, ты супертревожен, потому что тебе кажется, что ты в этом мире не сможешь ничего. Когда есть какое-то умение, и когда они добавляются — это очень хорошо", — пояснил эксперт.

По его словам, это гораздо лучше, чем заставлять старшеклассников петь гимн Украины в исполнении украинского певца Александра Пономарева или заставлять слушать альбомы группы "Океан Эльзы".

Беспилотники из гражданской жизни

К тому же беспилотники происходят от гражданской жизни, ведь ими опрыскивали поля, снимали свадьбу, поэтому со стороны военной отрасли ничего сложного нет.

"Если бы нам сказали: "Сейчас мы вам расскажем, как отрезать голову во сне", то это было бы немного неэтично по отношению к 17-летним парням, которые еще не совсем имеют большой опыт, а иметь какую-то такую штуку — это окей. Опять же таки завтра закончится война, а они будут уметь собирать дроны — что тут такого плохого, мне кажется, это прекрасно" — отметил Козинчук.

Он добавил, что этот вопрос больше об идеологии, когда знаешь, за что Украина борется, потому что "иногда патриотизм бывает голеньким". Нужна историческая основа в знаниях о Родине, определенные привязки к современности, и тогда ты можешь себя идентифицировать как украинец.

Комментарии Козинчука о других важных вопросах

Напомним, что Козинчук заявил, что в настоящее время в Украине никто не занимается психологической поддержкой бойцов. Несмотря на то, что, по его словам, есть профессиональные специалисты и социальные работники, отсутствует отлаженная система оказания помощи.

Также мы писали, что Козинчук рассказал, как военнослужащие ВСУ и сам он относится к принудительной мобилизации и насильственным методам ТЦК.