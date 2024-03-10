Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

Військовий психолог Андрій Козінчук наголошує, що якщо цивільна людина хоче допомогти військовому, який опинився у неприємній ситуації, вона має спитати дозволу. Якщо вона цього не зробить, то ризикує завдати шкоди його гідності.

Про це Козінчук розповів під час ефіру Вечір.LIVE.

Військовий може не прийняти допомоги

"Коли ви бачите, що військовий іде на милицях і він упав, і ви дуже сильно хочете допомогти, то підійдіть до нього і запитайте дозволу: "Чи можу я Вам допомогти?". Він може чемно відповісти: "Іди на...р звідси"", — пояснив психолог.

Він пояснив, що якщо намагатися допомогти військовому без його дозволу, то можна зашкодити його почуттю гідності.

"Ви ніби показуєте, що ось я гарна-красива, а ти, безногий, нічого не можеш без мене. І ми маємо дати йому це почуття гідності і самоповаги. Можете дати йому спертись на вашу руку, якщо він попросить. Але не робіть з військовим те, чого він не хоче. Бо це порушення його кордонів", — пояснив Козінчук.

При цьому психолог наголосив, що у разі, якщо військовий втратив свідомість, то треба усіма можливими способами надати йому допомогу.

"Якщо людина втратила свідомість — не зупиняйте себе. Штучне дихання, швидка допомога, такмед... Але якщо людина при свідомості і забороняє — Вам треба це поважати", — резюмував військовий.

Коментуючи заяву міністра охорони здоров'я про нібито 320 тисяч військових, що звернулися за психологічною допомогою, Козінчук зазначив, що зараз держава не достатньо допомагає цим людям.

"Де і які дії зроблені, щоб щось покращити? Ті центри, які вже відкриті, це все за рахунок громадських організацій. Це не державні штуки. Працюють там волонтери і на грантових основах", — пояснив психолог.

Раніше Козінчук заявив, що наразі в Україні ніхто не займається психологічною підтримкою бійців. Попри те, що за його словами, є професійні фахівці та соціальні працівники, відсутня налагоджена система надання допомоги.

Майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що військовозобов'язаних слід готувати до того, що чекає їх на передовій. За його словами, через примусову мобілізацію в батальйони приходять не вмотивовані бійці.