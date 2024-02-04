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Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13

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Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучера на фронті отримав важке поранення плеча, біль був пекельний, але при цьому він відмовився від знеболювальних. Зокрема десантник розповів, чому у свідомому стані він відмовився від ліків та зазнав жахливого болю.

Про це Кучера розповів в ефірі "Ми-Україна"

Пекельний біль та відмова від знеболювальних

Кучера розповів, що на той момент він розумів, що поранення могло торкнутися не тільки плеча, а й органів, а в таких випадках знеболювальне тільки заважає. Коли його доставили до медиків, військовий попросив нічого йому не колоти.

"Мені зробили тампонаду. Її робив у кілька етапів, тобто кістку вкручували грубо кажучи двома пальцями. Я не розумів, що це біль і що ми виходимо. Я думав, що краще заощадити, тому що я ще тримаю цю руку. Я взагалі думав, що руку ампутують", — згадує Кучера.

При цьому десантник підтвердив, що навіть у такі моменти він подумав про те, що ці ліки можуть знадобитися колезі.

"Інакше ніяк. Плечо побратима — це може бути єдине, що тебе врятує. І звичайно, я подумав, що ліки можуть знадобитися комусь із хлопців", — додав він.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом доби 4 лютого знову атакували Харківську область. Внаслідок атаки загарбників поранено цивільного чоловіка.

Крім того, 29 січня російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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