Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Военнослужащий десантно-штурмовых войск Андрей Кучера на фронте получил тяжелое ранение плеча, боль была адская, но при всем этом он отказался от обезболивающих. В частности десантник рассказал, почему в сознательном состоянии он отказался от лекарств и терпел жуткую боль.

Об этом Кучера рассказал в эфире "Ми-Україна"

Адская боль и отказ от обезболивающих

Кучера рассказал, что в тот момент он понимал, что ранение могло коснутся не только плеча, но и органов, а в таких случаях обезболивающее только мешает. Когда его доставили к медикам, военный попросил ничего ему не колоть.

"Мне сделали тампонаду. Ее делал в несколько этапов, это значит кость вкручивали грубо говоря двумя пальцами. Я не понимал, что это боль и что мы выходим. Я думал, что лучше сэкономить, потому что я еще держу эту руку. Я вообще думал, что руку ампутируют", — вспоминает Кучера.

При этом десантник подтвердил, что даже в такие моменты он подумал о том, что это лекарство может понадобиться коллеге.

"По другому никак. Плечо собрата — это может быть единственное, что тебя спасет. И конечно, я подумал, что лекарство может понадобиться кому-то из парней", — добавил он.

Напомним, что российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.

Кроме ого, 29 января российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.