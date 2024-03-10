Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

Военный психолог Андрей Козинчук отмечает, что если гражданский человек хочет помочь военному, оказавшемуся в неприятной ситуации, он должен спросить разрешения. Если она этого не сделает, то рискует нанести вред его достоинству.

Об этом Козинчук рассказал во время эфира Вечір.LIVE.

Военный может не принять помощь

"Когда вы видите, что военный идет на костылях и он упал, и вы очень сильно хотите помочь, то подойдите к нему и спросите разрешения: "Могу ли я Вам помочь?". Он может вежливо ответить: "Иди на...р отсюда"", — объяснил психолог.

Он объяснил, что если пытаться помочь военнослужащему без его разрешения, то можно повредить его чувству достоинства.

"Вы будто показываете, что вот я красивая, а ты, безногий, ничего не можешь без меня. И мы должны дать ему это чувство достоинства и самоуважения. Можете дать ему опереться на вашу руку, если он попросит. Но не делайте с военным то, чего он не хочет. Это нарушение его границ", — пояснил Козинчук.

При этом психолог подчеркнул, что в случае, если военный потерял сознание, надо всеми возможными способами оказать ему помощь.

"Если человек потерял сознание — не останавливайте себя. Искусственное дыхание, скорая помощь, такмед... Но если человек в сознании и запрещает - Вам нужно это уважать", — резюмировал военный.

Комментируя заявление министра здравоохранения о якобы 320 тысячах военных, обратившихся за психологической помощью, Козинчук отметил, что сейчас государство недостаточно помогает этим людям.

"Где и какие действия сделаны, чтобы что-то улучшить? Центры, которые уже открыты, это все за счет общественных организаций. Это не государственные штуки. Работают там волонтеры и на грантовых основах", — пояснил психолог.

Ранее Козинчук заявил, что в настоящее время в Украине никто не занимается психологической поддержкой бойцов. Несмотря на то, что, по его словам, есть профессиональные специалисты и социальные работники, отсутствует налаженная система оказания помощи.

Майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузык заявил, что военнообязанных следует готовить к тому, что ждет их передовой. По его словам, из-за принудительной мобилизации в батальоны приходят не мотивированные бойцы.