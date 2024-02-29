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Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

29 лютого 2024 р. 16:18

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16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

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15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

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13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

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Наразі російські окупанти активізували свої наступальні дії на усіх напрямках фронту. У зв'язку з цим українські військові потребують ще більше важкого озброєння. Це дасть їм можливість не лише оборонятися, але й контратакувати. 

Про це розповіли бійці, які стримують ворога на одній з ділянок фронту. 

Потреби ЗСУ на фронті

"По всіх напрямках ворог активізувався. Тим не менш стараємось тримати фронт, але все впирається у важке озброєння. Буде важке озброєння — будемо не тільки стримувати, але й контратакувати", — розповів один із захисників, коментуючи ситуацію та потреби на фронті. 

Він додав, що ЗСУ особливо потребують авіації, адже без неї лінія фронту рано чи пізно почне "просідати". Крім того, це дозволить переходити до наступальних дій. Теж саме, розповідає, стосується й артилерії. 

Нагадаємо, Збройні Сили збили черговий російський винищувач Су-34 29 лютого. Коментуючи це, начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що тактична авіація РФ серйозно згорнула свою діяльність й активність на півдні України. 

До слова, за даними іноземних ЗМІ, українські війська, ймовірно, будуть намагатися втримати лінію фронту до другої половини 2024 року. Якщо це буде під силу ЗСУ, то держава отримає винищувачі F-16 та більше озброєння від союзників.

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16:34 Нагельсман змінить збірну Німеччини на відомий англійський клуб

16:24 Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК

16:20 На Львівщині викрили на хабарі начальницю міграційної служби — яке покарання призначив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

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