Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Наразі російські окупанти активізували свої наступальні дії на усіх напрямках фронту. У зв'язку з цим українські військові потребують ще більше важкого озброєння. Це дасть їм можливість не лише оборонятися, але й контратакувати.

Про це розповіли бійці, які стримують ворога на одній з ділянок фронту.

Потреби ЗСУ на фронті

"По всіх напрямках ворог активізувався. Тим не менш стараємось тримати фронт, але все впирається у важке озброєння. Буде важке озброєння — будемо не тільки стримувати, але й контратакувати", — розповів один із захисників, коментуючи ситуацію та потреби на фронті.

Він додав, що ЗСУ особливо потребують авіації, адже без неї лінія фронту рано чи пізно почне "просідати". Крім того, це дозволить переходити до наступальних дій. Теж саме, розповідає, стосується й артилерії.

Нагадаємо, Збройні Сили збили черговий російський винищувач Су-34 29 лютого. Коментуючи це, начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що тактична авіація РФ серйозно згорнула свою діяльність й активність на півдні України.

До слова, за даними іноземних ЗМІ, українські війська, ймовірно, будуть намагатися втримати лінію фронту до другої половини 2024 року. Якщо це буде під силу ЗСУ, то держава отримає винищувачі F-16 та більше озброєння від союзників.