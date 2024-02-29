Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Збройні Сили збили черговий російський винищувач Су-34 29 лютого. Коментуючи це, начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що тактична авіація РФ серйозно згорнула свою діяльність й активність на півдні України.

Про це Гуменюк розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Збиття російського Су-34

"Продовжується літакопад. Ця робота Сил оборони України має не тільки насторожити ворога, але й бути потужним сигналом для усього світу, що ми готові воювати навіть який переважає нас в авіації", — сказала Гуменюк, говорячи про збиття Су-34.

Вона додала, що для більш ефективної роботи ЗСУ потребують ще більше винищувачів. Також Гуменюк наголосила, що уроки, які виносить російське військо на Сході, суттєво позначається на його активності на Півдні.

"У нашій зоні відповідальності тактична авіація дуже серйозно згорнула свою діяльність й активність", — сказала начальниця пресцентру Сил оборони півдня.

Нагадаємо, Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а наступного дня, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34.

Ситуація повторилася 19 лютого, коли ЗСУ відмінусували ще два ворожі літаки, а також 23 лютого — тоді РФ лишилася ще без одного винищувача.