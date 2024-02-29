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Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

29 лютого 2024 р. 11:02

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Text

08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
Text

20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

18:00 Бійців "Азову" не обмінювали вже понад пів року — дружина воїна назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

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Збройні Сили збили черговий російський винищувач Су-34 29 лютого. Коментуючи це, начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що тактична авіація РФ серйозно згорнула свою діяльність й активність на півдні України. 

Про це Гуменюк розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Збиття російського Су-34

"Продовжується літакопад. Ця робота Сил оборони України має не тільки насторожити ворога, але й бути потужним сигналом для усього світу, що ми готові воювати навіть який переважає нас в авіації", — сказала Гуменюк, говорячи про збиття Су-34. 

Вона додала, що для більш ефективної роботи ЗСУ потребують ще більше винищувачів. Також Гуменюк наголосила, що уроки, які виносить російське військо на Сході, суттєво позначається на його активності на Півдні. 

"У нашій зоні відповідальності тактична авіація дуже серйозно згорнула свою діяльність й активність", — сказала начальниця пресцентру Сил оборони півдня.

Нагадаємо, Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а наступного дня, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34. 

Ситуація повторилася 19 лютого, коли ЗСУ відмінусували ще два ворожі літаки, а також 23 лютого — тоді РФ лишилася ще без одного винищувача

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11:27 Алієв пояснив, чому більше не збирається спілкуватися з Мілевським

11:26 Окупанти обстріляли Херсонщину — вбили 35-річного чоловіка

11:23 Буданов натякнув на причину відставки Залужного

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

11:22 Повітряна тривога в Україні — яка загроза існує для регіонів

11:19 Прикордонники розповіли, чи готові війська РФ атакувати Україну з території Білорусі

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

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19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

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19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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