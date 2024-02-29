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Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

29 февраля 2024 г. 11:02

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11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

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10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

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20:00 Будут ли войска НАТО в Украине и чем закончится "Майдан-3" — прямой эфир

Text

19:53 Жена "азовца" рассказала, действительно ли Ахметов помогает родственникам защитников "Азовстали"

Text

19:00 Россия готовит "Майдан-3" и возможная угроза из Приднестровья — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Вооруженные Силы сбили очередной российский истребитель Су-34 29 февраля. Комментируя это, начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что тактическая авиация РФ серьезно свернула свою деятельность и активность на юге Украины.

Об этом Гуменюк рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Избиение российского Су-34

"Продолжается самолетопад. Эта работа Сил обороны Украины должна не только насторожить врага, но и быть мощным сигналом для всего мира, что мы готовы воевать даже превосходящему нас в авиации", — сказала Гуменюк, говоря о сбитии Су-34.

Она добавила, что для более эффективной работы ВСУ нуждаются в еще больше истребителей. Также Гуменюк подчеркнула, что уроки, которые извлекает российское войско на Востоке, существенно сказывается на его активности на Юге.

"В нашей зоне ответственности тактическая авиация очень серьезно свернула свою деятельность и активность", — сказала начальник прессцентра Сил обороны юга.

Напомним, Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.

Ситуация повторилась 19 февраля, когда ВСУ отменусовали еще два вражеских самолета, а также 23 февраля — тогда РФ осталась еще без одного истребителя.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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