Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

В настоящее время российские оккупанты активизировали свои наступательные действия по всем направлениям фронта. В связи с этим украинские военные нуждаются в еще более тяжелом вооружении. Это позволит им не только обороняться, но и контратаковать.

Об этом рассказали бойцы, сдерживающие врага на одном из участков фронта.

Потребности ВСУ на фронте

"По всем направлениям враг активизировался. Тем не менее, стараемся держать фронт, но все упирается в тяжелое вооружение. Будет тяжелое вооружение — будем не только сдерживать, но и контратаковать", — рассказал один из защитников, комментируя ситуацию и нужды на фронте.

Он добавил, что ВСУ особо нуждается в авиации, ведь без нее линия фронта рано или поздно начнет "проседать". Кроме того, это позволит переходить к наступательным действиям. То же самое, рассказывает, касается и артиллерии.

Напомним, Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский истребитель Су-34 29 февраля. Комментируя это, начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что тактическая авиация РФ серьезно свернула свою деятельность и активность на юге Украины.

К слову, по данным иностранных СМИ, украинские войска, вероятно, будут пытаться удержать линию фронта до второй половины 2024 года. Если это будет по силам ВСУ, то государство получит истребители F-16 и большее вооружение от союзников.