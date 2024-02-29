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Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

29 февраля 2024 г. 16:18

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16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Text

13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

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12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

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В настоящее время российские оккупанты активизировали свои наступательные действия по всем направлениям фронта. В связи с этим украинские военные нуждаются в еще более тяжелом вооружении. Это позволит им не только обороняться, но и контратаковать.

Об этом рассказали бойцы, сдерживающие врага на одном из участков фронта.

Потребности ВСУ на фронте

"По всем направлениям враг активизировался. Тем не менее, стараемся держать фронт, но все упирается в тяжелое вооружение. Будет тяжелое вооружение — будем не только сдерживать, но и контратаковать", — рассказал один из защитников, комментируя ситуацию и нужды на фронте.

Он добавил, что ВСУ особо нуждается в авиации, ведь без нее линия фронта рано или поздно начнет "проседать". Кроме того, это позволит переходить к наступательным действиям. То же самое, рассказывает, касается и артиллерии.

Напомним, Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский истребитель Су-34 29 февраля. Комментируя это, начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что тактическая авиация РФ серьезно свернула свою деятельность и активность на юге Украины.

К слову, по данным иностранных СМИ, украинские войска, вероятно, будут пытаться удержать линию фронта до второй половины 2024 года. Если это будет по силам ВСУ, то государство получит истребители F-16 и большее вооружение от союзников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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