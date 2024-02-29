Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Нещодавно стало відомо, що Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський проводить аудит армії, адже, за два роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті. Коментуючи це, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що це дійсно важливий крок і Україні необхідно виставити еквівалентну кількість бійців.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого потрібен аудит армії

За словами Дикого, наразі у Силах оборони спостерігається така тенденція, що велика кількість людей знаходиться на фронті й дуже мало тих, хто їх може обслуговувати.

"Норматив добре налагодженої армії 1/11, у нас — 1/3. Наш мільйон людей — це вся логістика, всі госпіталі, інженерні частини, підрозділи, які ремонтують підбиту техніку. Так, вони всі не були на фронті", — сказав військовий аналітик.

Він зауважив, що усі, хто перебуває в армії, має працювати задля перемоги держави. Однак, це не означає, що кожен має стояти на передовій: частина військових повинні забезпечувати бійців на фронті можливостями, щоб ті нормально воювали.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Додамо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.