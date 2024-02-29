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Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

29 лютого 2024 р. 11:34

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11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Text

11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Text

10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Text

08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
Text

20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

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Нещодавно стало відомо, що Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський проводить аудит армії, адже, за два роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті. Коментуючи це, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що це дійсно важливий крок і Україні необхідно виставити еквівалентну кількість бійців. 

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого потрібен аудит армії

За словами Дикого, наразі у Силах оборони спостерігається така тенденція, що велика кількість людей знаходиться на фронті й дуже мало тих, хто їх може обслуговувати. 

"Норматив добре налагодженої армії 1/11, у нас — 1/3. Наш мільйон людей — це вся логістика, всі госпіталі, інженерні частини, підрозділи, які ремонтують підбиту техніку. Так, вони всі не були на фронті", — сказав військовий аналітик. 

Він зауважив, що усі, хто перебуває в армії, має працювати задля перемоги держави. Однак, це не означає, що кожен має стояти на передовій: частина військових повинні забезпечувати бійців на фронті можливостями, щоб ті нормально воювали. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Додамо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

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12:13 Юрист назвав місця, де заборонено вручати повістки

11:58 Захисник Динамо може перейти до Жирони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

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