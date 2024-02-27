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Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

27 лютого 2024 р. 16:31

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16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

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16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

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15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

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15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

Text

13:34 У 3-й ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

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10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис. правок — ефір Новини.LIVE

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Адвокат Ростислав Кравець заявив, що ті правки, які народні депутати подали до мобілізаційного законопроєкту, не вирішують питання мобілізації. Він пояснив, що у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Правки до законопроєкту про мобілізацію

"Більшість правок носять такий хайповий характер. Однак, в них не прослідковується те, як покращити питання мобілізації й в першу чергу соціального забезпечення", — сказав Кравець, коментуючи подані правки до мобілізаційного законопроєкту. 

Він додав, що питання соцзабезпечення є болючим для військових. Пояснює, що це та відсутність власного прикладу робить сам процес мобілізації провальним. 

"В суспільстві виникають такі настрої: чого я повинен воювати, а вони не воюють; чого вони щось розповідають, а я повинен віддавати за них життя?" — сказав Кравець. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читанні за закон.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис. правок — ефір Новини.LIVE