Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що ті правки, які народні депутати подали до мобілізаційного законопроєкту, не вирішують питання мобілізації. Він пояснив, що у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Правки до законопроєкту про мобілізацію

"Більшість правок носять такий хайповий характер. Однак, в них не прослідковується те, як покращити питання мобілізації й в першу чергу соціального забезпечення", — сказав Кравець, коментуючи подані правки до мобілізаційного законопроєкту.

Він додав, що питання соцзабезпечення є болючим для військових. Пояснює, що це та відсутність власного прикладу робить сам процес мобілізації провальним.

"В суспільстві виникають такі настрої: чого я повинен воювати, а вони не воюють; чого вони щось розповідають, а я повинен віддавати за них життя?" — сказав Кравець.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читанні за закон.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.