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Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

27 февраля 2024 г. 16:31

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16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

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14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

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12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

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Адвокат Ростислав Кравец заявил, что те правки, которые народные депутаты подали в мобилизационный законопроект, не решают вопрос мобилизации. Он объяснил, что в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Правки к законопроекту о мобилизации

"Большинство правок носят такой хайповый характер. Однако у них не прослеживается то, как улучшить вопросы мобилизации и в первую очередь социального обеспечения", — сказал Кравец, комментируя представленные правки к мобилизационному законопроекту.

Он добавил, что вопрос соцобеспечения является болезненным для военных. Объясняет, что это и отсутствие собственного примера делает сам процесс мобилизации провальным.

"В обществе возникают такие настроения: чего я должен воевать, а они не воюют; чего они что-то рассказывают, а я должен отдавать за них жизнь?" — сказал Кравец.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении по закону.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс. правок — эфир Новини.LIVE