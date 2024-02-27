Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что те правки, которые народные депутаты подали в мобилизационный законопроект, не решают вопрос мобилизации. Он объяснил, что в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Правки к законопроекту о мобилизации

"Большинство правок носят такой хайповый характер. Однако у них не прослеживается то, как улучшить вопросы мобилизации и в первую очередь социального обеспечения", — сказал Кравец, комментируя представленные правки к мобилизационному законопроекту.

Он добавил, что вопрос соцобеспечения является болезненным для военных. Объясняет, что это и отсутствие собственного примера делает сам процесс мобилизации провальным.

"В обществе возникают такие настроения: чего я должен воевать, а они не воюют; чего они что-то рассказывают, а я должен отдавать за них жизнь?" — сказал Кравец.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении по закону.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.