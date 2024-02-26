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У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

26 лютого 2024 р. 11:01

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11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

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11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

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10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

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08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

На якій стадії перебуває законопроєкт про мобілізацію

"Я впевнений, що президент в цьому нікого не вмовляє і не вмовляв приймати цей законопроєкт. В нас було засідання фракції, жодного вмовляння, якихось наративів з боку президента не звучало", — сказав Демченко, коментуючи позицію Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону.

Він додав, що народні обранці голосуватимуть за документ після того, як повністю проведуть роботу над запропонованими правками.

"Їх вже більше 3-х тисяч, і це говорить про те, що документ недосконалий. Вони вносилися не лише опозицією, але й провладною фракцією", — сказав нардеп. 

Демченко також зазначив, що питання мобілізації, ймовірно, можна вирішити без затвердження законопроєкту, а, наприклад, постановами уряду. Але для цього потрібно усунути спірні позиції.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Ради 30 січня. Документ ухвалили в першому читанні 7 лютого. Стало відомо, коли відбудеться друге читання.

Також ми повідомляли, що нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію. 

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10:25 Чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю — розʼяснення адвоката

10:15 Затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок понеділка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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