У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

На якій стадії перебуває законопроєкт про мобілізацію

"Я впевнений, що президент в цьому нікого не вмовляє і не вмовляв приймати цей законопроєкт. В нас було засідання фракції, жодного вмовляння, якихось наративів з боку президента не звучало", — сказав Демченко, коментуючи позицію Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону.

Він додав, що народні обранці голосуватимуть за документ після того, як повністю проведуть роботу над запропонованими правками.

"Їх вже більше 3-х тисяч, і це говорить про те, що документ недосконалий. Вони вносилися не лише опозицією, але й провладною фракцією", — сказав нардеп.

Демченко також зазначив, що питання мобілізації, ймовірно, можна вирішити без затвердження законопроєкту, а, наприклад, постановами уряду. Але для цього потрібно усунути спірні позиції.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Ради 30 січня. Документ ухвалили в першому читанні 7 лютого. Стало відомо, коли відбудеться друге читання.

Також ми повідомляли, що нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію.