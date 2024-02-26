В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления по поводу принятия законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

На какой стадии находится законопроект о мобилизации

"Я уверен, что президент в этом никого не уговаривает и не уговаривал принимать этот законопроект. У нас было заседание фракции, никакого уговора, каких-либо нарративов со стороны президента не звучало", — сказал Демченко, комментируя позицию Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона.

Он добавил, что народные избранники будут голосовать за документ после того, как полностью проведут работу над предложенными правками.

"Их уже более 3 тысяч, и это говорит о том, что документ несовершенен. Они вносились не только оппозицией, но и провластной фракцией", — сказал нардеп.

Демченко также отметил, что вопрос мобилизации, вероятно, можно решить без утверждения законопроекта, а например, постановлениями правительства. Но для этого нужно устранить спорные позиции.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. Документ был принят в первом чтении 7 февраля. Стало известно, когда состоится второе чтение.

Также мы сообщали, что нардеп Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации.