Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Недавно стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский проводит аудит армии, ведь за два года войны есть подразделения, которые ни разу не были на фронте. Комментируя это, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что это действительно важный шаг, и Украине необходимо выставить эквивалентное количество бойцов.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Для чего нужен аудит армии

По словам Дикого, в Силах обороны наблюдается такая тенденция, что большое количество людей находится на фронте и очень мало тех, кто их может обслуживать.

"Норматив хорошо отлаженной армии 1/11, у нас — 1/3. Наш миллион людей — это вся логистика, все госпитали, инженерные части, подразделения, которые ремонтируют подбитую технику. Да, они все не были на фронте", — сказал военный аналитик.

Он отметил, что все находящиеся в армии должны работать ради победы государства. Однако это не значит, что каждый должен стоять на передовой: часть военных должны обеспечивать бойцов на фронте возможностями, чтобы те нормально воевали.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Добавим, адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.