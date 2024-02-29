Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

Журналіст Ігор Яковенко заявив, що війна в Україні припиниться тільки у випадку повалення путінського режиму в Росії. Він переконаний, що навіть вихід на кордони 1991 року не вирішить усієї проблеми.

Про це громадський діяч заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли закінчиться війна в Україні

"Війна не закінчиться навіть якщо відкинути окупаційну армію на кордони 1991 року. Путінський режим буде продовжувати обстрілювати зі своєї території, що є очевидним", — сказав Яковенко, коментуючи можливість закінчення війни виходом на кордони 1991-го.

Він також прокоментував ситуацію з Навальним і додав, що у Росії немає шансів на конструктивну зміну режиму.

"Фашистські режими не змінюються. Вони гинуть або через важкий воєнний стан та повну капітуляцію, або у результаті смерті диктатора", — сказав журналіст.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Юрій Єхануров вважає, що Росія готувалася до війни з Україною ще з 2008 року.

Володимир Зеленський зазначив, що найближчими місяцями Україні буде складно, адже російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії.