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Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

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12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

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11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Text

10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Text

08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

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Журналіст Ігор Яковенко заявив, що війна в Україні припиниться тільки у випадку повалення путінського режиму в Росії. Він переконаний, що навіть вихід на кордони 1991 року не вирішить усієї проблеми.

Про це громадський діяч заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли закінчиться війна в Україні

"Війна не закінчиться навіть якщо відкинути окупаційну армію на кордони 1991 року. Путінський режим буде продовжувати обстрілювати зі своєї території, що є очевидним", — сказав Яковенко, коментуючи можливість закінчення війни виходом на кордони 1991-го. 

Він також прокоментував ситуацію з Навальним і  додав, що у Росії немає шансів на конструктивну зміну режиму.

"Фашистські режими не змінюються. Вони гинуть або через важкий воєнний стан та повну капітуляцію, або у результаті смерті диктатора", — сказав журналіст. 

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Юрій Єхануров вважає, що Росія готувалася до війни з Україною ще з 2008 року. 

Володимир Зеленський зазначив, що найближчими місяцями Україні буде складно, адже російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії. 

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13:39 У Росії на трасі перекинувся зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"

13:33 За два місяці до використання в ЗСУ прийняли майже 60 нових зразків озброєння та техніки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

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13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

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12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

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12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

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11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

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