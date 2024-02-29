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Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

29 февраля 2024 г. 13:05

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

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12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Text

11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

Text

10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

Text

08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

28 февраля 2024
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Журналист Игорь Яковенко заявил, что война в Украине прекратится только в случае свержения путинского режима в России. Он уверен, что даже выход на границы 1991 года не решит всей проблемы.

Об этом общественный деятель заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда закончится война в Украине

"Война не закончится даже если отбросить оккупационную армию на границы 1991 года. Путинский режим будет продолжать обстреливать со своей территории, что очевидно", — сказал Яковенко, комментируя возможность окончания войны выходом на границы 1991-го.

Он также прокомментировал ситуацию с Навальным и добавил, что у России нет шансов на конструктивное изменение режима.

"Фашистские режимы не меняются. Они гибнут либо из-за тяжелого военного положения и полной капитуляции, либо в результате смерти диктатора", — сказал журналист.

Напомним, бывший премьер-министр Юрий Ехануров считает, что Россия готовилась к войне с Украиной еще с 2008 года.

Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие месяцы Украине будет сложно, ведь российские кафиры будут готовить контрнаступательные действия.

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11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

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10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

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