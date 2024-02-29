Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Журналист Игорь Яковенко заявил, что война в Украине прекратится только в случае свержения путинского режима в России. Он уверен, что даже выход на границы 1991 года не решит всей проблемы.

Об этом общественный деятель заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда закончится война в Украине

"Война не закончится даже если отбросить оккупационную армию на границы 1991 года. Путинский режим будет продолжать обстреливать со своей территории, что очевидно", — сказал Яковенко, комментируя возможность окончания войны выходом на границы 1991-го.

Он также прокомментировал ситуацию с Навальным и добавил, что у России нет шансов на конструктивное изменение режима.

"Фашистские режимы не меняются. Они гибнут либо из-за тяжелого военного положения и полной капитуляции, либо в результате смерти диктатора", — сказал журналист.

Напомним, бывший премьер-министр Юрий Ехануров считает, что Россия готовилась к войне с Украиной еще с 2008 года.

Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие месяцы Украине будет сложно, ведь российские кафиры будут готовить контрнаступательные действия.