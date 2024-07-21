Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні arrow
Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

21 липня 2024 р. 17:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

Text

13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

20 липня 2024
Text

20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

Text

08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
Text

22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Text

17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Text

13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

Text

13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

20 липня 2024
Text

20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

Text

08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
Text

22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Text

17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Text

13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Українці відвернулися від війни, вважаючи, що все скоро закінчиться. Проте справжня незалежність настане лише тоді, коли всі громадяни зрозуміють необхідність боротьби за країну.

Про це повідомив заступник командира батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Бочка" в інтерв'ю Новини.LIVE у суботу, 21 липня.

Чи звикли люди до війни

Заступник командира батальйону 3-ї ОШБр зазначив, що українці в один момент відвернулися від війни, яка досі триває, і від людей, які на фронті. Такі люди, за його словами, ще з 2014 року живуть тихо, мирно і для них ця війна нічим не відрізняється від АТО.

"На жаль, громадяни думають, що скоро все буде добре — домовляться і можна жити. Але такого не буде — ця війна дуже швидко може прийти до тебе додому. Ніхто 24 лютого 2022 року не думав, що в Києві буде війна, але дуже швидко противник був вже під Києвом", — сказав боєць. 

Коли Україна буде незалежною

На думку військовослужбовця, незалежність настане тоді, коли усі громадяни України зрозуміють, що за цю незалежність треба боротися.

"Я вважаю, що незалежність буде здобута тоді, коли ми почнемо повноцінну боротьбу за цю державу. Коли дивишся на цей соціум, який є зараз, інколи здається, що ми не заслуговуємо на ці території, які є наразі окупованими. Може все ж таки наші громадяни заслуговують трішки менше з таким відношенням, а інші громадяни, які гинуть і віддають найцінніше — своє життя і здоров'я, можливо, це вони українці, а то не зрозуміло ще хто", — зауважив боєць Третьої штурмової.

Нагадаємо, заступник командира батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Бочка" заявляв, що держава повинна змінити підхід до рекрутингу та формування поглядів громадян, щоб уникнути кризи з нестачею людей. Адже перемога досягається через важку працю, а не через легковажні уявлення про війну.

Також він також зазначав, що, якщо ми хочемо просуватися вперед, то нам першочергово потрібен людський ресурс. За його словами, люди закінчуються, не вийде просто сидіти й чекати.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

17:09 В Одеській кіностудії планують перезняти "Пригоди Електроніка"

17:03 У Києві з атракціону у Дніпро зірвався 20-річний хлопець, — ЗМІ

16:49 Обірвання тросу на атракціоні в Києві — обладнання на загиблому було надто важким, щоб виплисти

16:36 Дощі та грози — синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:28 Самовільне залишення військових частин — екскомандир "Азова" зробив заяву

16:28 У Карпатах врятували чоловіка, який ледь не загинув під час спроби перетнути кордон

16:09 Дівчина, яка впала у Дніпро в Києві, була без страховки та екіпірування, — очевидець

16:05 На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад — росіяни використали ствольну артилерію

15:59 Причали Чорноморського порту відремонтують — скільки витратять на розробку проєкту

17:09 В Одеській кіностудії планують перезняти "Пригоди Електроніка"

17:03 У Києві з атракціону у Дніпро зірвався 20-річний хлопець, — ЗМІ

16:49 Обірвання тросу на атракціоні в Києві — обладнання на загиблому було надто важким, щоб виплисти

16:36 Дощі та грози — синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на завтра

16:28 Самовільне залишення військових частин — екскомандир "Азова" зробив заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:28 У Карпатах врятували чоловіка, який ледь не загинув під час спроби перетнути кордон

16:09 Дівчина, яка впала у Дніпро в Києві, була без страховки та екіпірування, — очевидець

16:05 На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад — росіяни використали ствольну артилерію

15:59 Причали Чорноморського порту відремонтують — скільки витратять на розробку проєкту

15:47 Гранти на здобуття вищої освіти — скільки вступників зможуть отримати

Ексклюзив

06:47 Кавуни та дині на ринках Львова — які ціни та чи є попит

20 липня 2024

06:52 Дорожче, ніж тиждень в Іспанії — шокуючі ціни за оренду будинку з басейном у Києві лише за день

06:49 Що відбувається з цінами через відключення світла — на скільки в Україні зросла вартість продуктів

19 липня 2024

16:53 Без холодильника та зі свічками — як в Одесі долають блекаути в спеку

Новина з відео

06:37 Умовним терміном більше не відбутися — українські суди все частіше жорстко карають ухилянтів

06:11 Легендарний Дацик з 3-ї ОШБ розповів про справжню ситуацію на фронті, — ексклюзив Новини.LIVE

17 липня 2024

20:02 Військовий облік — як оновлюють дані в Одесі

06:40 В Україні ростуть ціни на кольорові метали — скільки коштує 1 кг міді в липні

06:30 В Україні пішли вгору ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у липні

05:54 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де ветеранам платять по 210 тисяч гривень

Text

17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

Text

13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

20 липня 2024
Text

20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

Text

08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
Text

22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Text

17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Text

13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів