Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

Українці відвернулися від війни, вважаючи, що все скоро закінчиться. Проте справжня незалежність настане лише тоді, коли всі громадяни зрозуміють необхідність боротьби за країну.

Про це повідомив заступник командира батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Бочка" в інтерв'ю Новини.LIVE у суботу, 21 липня.

Чи звикли люди до війни

Заступник командира батальйону 3-ї ОШБр зазначив, що українці в один момент відвернулися від війни, яка досі триває, і від людей, які на фронті. Такі люди, за його словами, ще з 2014 року живуть тихо, мирно і для них ця війна нічим не відрізняється від АТО.

"На жаль, громадяни думають, що скоро все буде добре — домовляться і можна жити. Але такого не буде — ця війна дуже швидко може прийти до тебе додому. Ніхто 24 лютого 2022 року не думав, що в Києві буде війна, але дуже швидко противник був вже під Києвом", — сказав боєць.

Коли Україна буде незалежною

На думку військовослужбовця, незалежність настане тоді, коли усі громадяни України зрозуміють, що за цю незалежність треба боротися.

"Я вважаю, що незалежність буде здобута тоді, коли ми почнемо повноцінну боротьбу за цю державу. Коли дивишся на цей соціум, який є зараз, інколи здається, що ми не заслуговуємо на ці території, які є наразі окупованими. Може все ж таки наші громадяни заслуговують трішки менше з таким відношенням, а інші громадяни, які гинуть і віддають найцінніше — своє життя і здоров'я, можливо, це вони українці, а то не зрозуміло ще хто", — зауважив боєць Третьої штурмової.

Нагадаємо, заступник командира батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Бочка" заявляв, що держава повинна змінити підхід до рекрутингу та формування поглядів громадян, щоб уникнути кризи з нестачею людей. Адже перемога досягається через важку працю, а не через легковажні уявлення про війну.

Також він також зазначав, що, якщо ми хочемо просуватися вперед, то нам першочергово потрібен людський ресурс. За його словами, люди закінчуються, не вийде просто сидіти й чекати.