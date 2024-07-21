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Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

Военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине

21 июля 2024 г. 17:12

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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

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16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

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Украинцы отвернулись от войны, считая, что все скоро закончится. Однако подлинная независимость придет только тогда, когда все граждане поймут необходимость борьбы за страну.

Об этом сообщил заместитель командира батальона 3-й ОШБр с позывным "Бочка" в интервью Новини.LIVE в субботу, 21 июля.

Привыкли ли люди к войне

Заместитель командира батальона 3-й ОШБр отметил, что украинцы в один момент отвернулись от до сих пор продолжающейся войны и от людей, которые на фронте. Такие люди, по его словам, еще с 2014 живут тихо, мирно и для них эта война ничем не отличается от АТО.

"К сожалению, граждане думают, что скоро все будет хорошо — договорятся и можно жить. Но такого не будет — эта война очень быстро может прийти к тебе домой. Никто 24 февраля 2022 года не думал, что в Киеве будет война, но очень быстро противник был уже под Киевом", — сказал боец.

Когда Украина будет независимой

По мнению военнослужащего, независимость придет тогда, когда все граждане Украины поймут, что за эту независимость нужно бороться.

"Я считаю, что независимость будет обретена тогда, когда мы начнем полноценную борьбу за это государство. Когда смотришь на этот социум, который есть сейчас, иногда кажется, что мы не заслуживаем эти территории, которые сейчас оккупированы. Может все же наши граждане заслуживают немного меньше с таким отношением, а другие граждане, которые гибнут и отдают самое ценное — свою жизнь и здоровье, возможно, это они украинцы, а то не понятно еще кто», — заметил боец Третьей штурмовой.

Напомним, заместитель командира батальона 3-й ОШБр с позывным "Бочка" заявлял, что государство должно изменить подход к рекрутингу и формированию взглядов граждан во избежание кризиса с нехваткой людей. Ведь победа достигается из-за тяжелого труда, а не из-за легкомысленных представлений о войне.

Также он также отмечал, что если мы хотим продвигаться вперед, то нам в первую очередь нужен человеческий ресурс. По его словам, люди заканчиваются, не получится просто сидеть и ждать.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 История повторяется — в Киеве уже были случаи падения с аттракциона-спуска в 2018 году

18:03 В Тернополе военный застрелил пограничника — что известно о трагедии

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13:23 Боец 3-й ОШБр объяснил, как эффективно можно изменить рекрутинг в Украине

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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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