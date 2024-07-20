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І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

20 липня 2024 р. 08:07

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08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
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22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Text

17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

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16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

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Військовослужбовець на позивний "Бочка" Третьої штурмової бригади заявив, якщо ми хочемо просуватися вперед, то нам першочергово потрібен людський ресурс. За його словами, люди закінчуються, не вийде просто сидіти й чекати.

Про це "Бочка" розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE, оприлюдненому в п'ятницю, 19 липня.

Найважливіший ресурс на війні

"Якщо Україна хоче просуватися вперед, то першочергово необхідний людський ресурс", — пояснив боєць.

За його словами, ситуацію не врятують навіть поставки зброї, якщо нею не буде кому стріляти.

"Потрібно, щоб громадяни України все ж таки вмикалися в цю історію, бо сидіти просто і чекати моменту, так не вийде, бо люди закінчуються [...] Цей ресурс не замінить нічого, ніякий танк, БТР, артилерія, навіть снаряди, все це буде даремно", — наголосив "Бочка".

Нагадаємо, в НАТО вважають, що питання кадрового забезпечення ЗСУ сьогодні вирішується значно краще. В альянсі пояснили, з чим це пов'язано.

Водночас Президент України Володимир Зеленський відповів, чи є ефект від нового закону про мобілізацію. За його словами, військові запевняють, що все йде за планом.

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08:28 Оновлення даних в ТЦК — мільйони військовозобов'язаних можуть отримати штраф

07:59 Втомилися від війни — військовий заявив, що його попросили піти з відомої української компанії

07:56 В Івано-Франківську мобілізували чоловіка непризовного віку — він подав до суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:21 У Коростені чоловік прийняв хлопаків за наркоторговців, пограбував та нацькував пса — що вирішив суд

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16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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