І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

Військовослужбовець на позивний "Бочка" Третьої штурмової бригади заявив, якщо ми хочемо просуватися вперед, то нам першочергово потрібен людський ресурс. За його словами, люди закінчуються, не вийде просто сидіти й чекати.

Про це "Бочка" розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE, оприлюдненому в п'ятницю, 19 липня.

Найважливіший ресурс на війні

"Якщо Україна хоче просуватися вперед, то першочергово необхідний людський ресурс", — пояснив боєць.

За його словами, ситуацію не врятують навіть поставки зброї, якщо нею не буде кому стріляти.

"Потрібно, щоб громадяни України все ж таки вмикалися в цю історію, бо сидіти просто і чекати моменту, так не вийде, бо люди закінчуються [...] Цей ресурс не замінить нічого, ніякий танк, БТР, артилерія, навіть снаряди, все це буде даремно", — наголосив "Бочка".

Нагадаємо, в НАТО вважають, що питання кадрового забезпечення ЗСУ сьогодні вирішується значно краще. В альянсі пояснили, з чим це пов'язано.

Водночас Президент України Володимир Зеленський відповів, чи є ефект від нового закону про мобілізацію. За його словами, військові запевняють, що все йде за планом.